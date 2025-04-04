3 Nisan 2025’te hesapları ele geçirilen yayıncı Kai Cenat’a ait olduğu öne sürülen mali belgeler sosyal medyada paylaşıldı.

Twitch ve YouTube’da milyonlarca takipçisi olan popüler yayıncı Kai Cenat’ın hesapları hacklendi. Yetmedi, hackerlar yayıncının kazandığı paraları da sosyal medyaya saçtı.

3 Nisan 2025’te Kai Cenat’ın Twitch ve YouTube hesapları bir anda ele geçirildi. Hesaplara giren kişi, profil fotoğrafını “Sava” adında bir logoyla değiştirdi, kullanıcı adını da geçici olarak “Savawuzhere” yaptı. Yani “Buradaydım” havasında, adeta imzasını bıraktı.

Sosyal medyada gündem olan sızıntının detayları tartışılıyor

Hacker, kanalın afiş bölümüne bir Discord bağlantısı da ekledi. Olayın ardından sosyal medya platformu X'te çok sayıda kullanıcı, Cenat’a ait olduğu öne sürülen finansal belgelerin ekran görüntülerini paylaştı. “Kai Cenat LLC Kâr ve Zarar Tablosu - Şubat 2025” başlığını taşıyan belgede, ocak ve şubat aylarını kapsayan dönemde toplam 4.199.677 dolarlık brüt kazanç yer aldı. Söz konusu belgelerin doğruluğuna ilişkin ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan gelişme sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, hesapların hangi yöntemle ele geçirildiğini ve mali bilgilerin ne şekilde sızdırıldığını gündeme taşıdı.