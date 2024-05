Amazon'da cam temizleme makineleri arasında en çok satanlarda birinci sırayı alan Karcher WV 5 Plus Cam Temizleme Makinesinin tüm özellikleri ve kullanıcı yorumları bu içeriğimizde.

Cam temizlemek zor ve zaman kaybettiren bir olay. Neyse ki artık bu işi kolaylaştıran pek çok ürün var. Bu ürünlerden biri de Amazon'da en çok satanlar listesinin başında yerini alan Karcher WV 5 Plus Cam Temizleme Makinesi.

''Karcher WV 5 Plus Cam Temizleme Makinesi alınır mı? '' diye merak edenler için tüm özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını bir araya getirdik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Karcher WV 5 Plus neler sunuyor?

Kärcher WV 5 Plus, artık cam temizliğini bir zahmet olmaktan çıkararak, damlatmadan ve iz bırakmadan camları temizleme imkanı sunuyor. Uzatılmış batarya çalışma süresi sayesinde daha uzun süreler boyunca kesintisiz temizlik yapabilirsiniz. Pratik batarya değiştirme sistemi ve yumuşak tutacağı sayesinde WV 5 Plus, kullanım ve ergonomi açısından da önceki serilere göre daha iyi performans sergiliyor.

Ayrıca, cihazın emme başlığı ara parçalarla donatılmış olup pencerelerin kenarlarını daha iyi temizlemenize olanak sağlıyor. Sprey şişesi ve mikrofiber silme bezi hijyenik bir temizlik sunarken, Window Vac ile birlikte de camları güzelce temizleyebilirsiniz.

Çıkarılabilir ve değiştirilebilir akü ile daha uzun ömürlü kullanım

Kärcher WV 5 Plus, değiştirilebilir ve çıkarılabilir bataryası sayesinde bütün camları kesintisiz bir şekilde temizleyebilirsiniz. Yedek bir batarya yardımı ile birini şarj ederken diğer pili kullanarak ara vermeden temizliğinize devam edebilirsiniz.

Pencere kenarlarına rahat ulaşım

Manuel ayarlanabilir mesafe tutucular sayesinde Kärcher WV 5 Plus, pencerelerin kenarlarına kadar kusursuz bir temizlik sağlamanızı sağlar. Bu özellik, cihazın emme başlığını pencere, ayna gibi yüzeylerin kenarlarına yakın bir mesafede tutmanıza olanak tanır. Bu da kenarların daha iyi temizlenmesini sağlar. Böylece, bu yüzeylerin tamamı üzerinde temiz bir sonuç elde edersiniz.

Pil seviyesi göstergesi ve rahat tutuş

Yumuşak kavrama kolu temizlik sırasında daha rahat bir şekilde tutuş olanağı sağlar. Böylece uzun süreli temizlik işlemleri sırasında bile sizi hiçbir şekilde rahatsız etmez. Ayrıca, üç LED ışıklı pil şarj göstergesi ile ne zaman şarj edilmesi gerektiği konusunda da bilgi verir.

Makineyi temizlemek de çok kolay

Hızlı ve kolay çıkabilecek şekilde tasarlanan haznesi tüm kirli suyu burada depolar. Temizliğiniz bittikten sonra çıkarılıp hiçbir yeri kirletmeden boşaltabilir, hazneyi yıkayıp tekrar yerine takabilirsiniz.

Karcher WV 5 Plus Cam Temizleme Makinesi Özellikleri:

Emiş aparatı çalışma genişliği : 280 mm

Vakum nozülü çalışma genişliği : 170 mm

Kirli su tankı kapasitesi : 100 ml

Pil çalışma süresi : 35 dk

Şarj etme süresi : 185 dk

Batarya türü çıkarılabilir lityum iyon akü

Dolu batarya ile temizlenen alan yaklaşık 105 metrekare (35 cam)

Gerilim / Volt (V/Hz) : 100 - 240 / 50 - 60

Akülü ağırlık : 0,7 kg

Aksesuarsız ağırlık : 0,7 kg

Ağırlık (paketlenmiş) : 1,2 kg

Boyutlar (U x G x Y) : 125 x 280 x 325 mm

Kullanıcı Yorumları:

''Evde bolca pürüzsüz yüzey var (cam, ayna, dolap kapağı, tezgah arkası, duşakabin vs). Her temizlikte küçük kovalarda sular, bezler, kağıt havlular, yerlere damlayan sularla uğraşmak durumunda kalıyoruz. İz bırakmaması için onlarca cam temizleme, yüzey temizleme ürünü denedim. Her şeye rağmen mutlaka bir leke, bez izi vs kalıyordu. Ürün elime az önce geçti ve 15 dakikada camlar, aynalı dolaplar ve mutfak dolaplarını -izsiz ve sadece kutudan çıkan malzemelerle- çok rahatça temizleyebildim. İnanılmaz pratik, gerçekten hafif ve kullanımı da çok kolay.''

''Her evde olması gereken bir ürün.10dk içinde evdeki bütün camlar yorulmadan pırıl pırıl oluyor.Cam temizliği bu kadar kolay ve istekli yapılamaz sanırım.Mutlaka ama mutlaka her evde ve çeyizde olmalı.''

''3+1 evin tüm camları 15-20 dakikada tertemiz oluyor. Püskürt, yıka, vakumla herşey bu kadar basit ve pratik.''

''Cam silmekten hoşlanmayan ben camı temizledikten sonra cihaza bayıldım. Üstelik sadece cam değil fayans ve mermer zeminlerde de iz birakmadan suyu cekiyor. Benim evimdeki pencereler normale gore biraz daha buyuk. Tek seferde 4 cam temizledim.''

''Kullanımı gayet kolay, hafif bir ürün. Cam silme işini eziyet olmaktan çıkarıyor.''

Siz de günlük temizlik işlerinizde zorlanıyor ve Kärcher WV 5 Plus ile kolayca camlarınızı temizlemek istiyorsanız buraya tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz.

Diğer ürün önerilerimiz;