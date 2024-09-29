Bir kasırga başladığında, suda yaşayan canlılara ne olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Tek bir cevabı olmayan bu konuyu içeriğimizde ele aldık.

İklim değişikliği yüzünden korkunç hava olayları artıyor. Kasırgalar da bunlardan biri ancak bu hava olaylarının etkilerini genellikle insan-merkezli düşünüyoruz.

Peki ya diğer canlılar? Onların da evinde yaşanan bu olaylarda neler yaşıyorlar? Kasırgalar, fırtınalar, tsunamiler; deniz canlılarını nasıl etkiliyor?

Kimi canlılar daha şanslı.

Kasırgalar yüzünden insanların yaşam alanları mahvolabiliyor. Bunun yanı sıra o dalgaların altında yaşayan hayvanlar da etkileniyor. Aslında spektrumun iki ucu var. Bazı deniz hayvanları, o esnada olağanüstü bir şey olduğunu fark etmeyebiliyor ancak kimileri ölebiliyor.

Suyun derinliklerinde yaşayan köpekbalığı, balina ve yunus gibi hayvanlar; kasırgalardan çok fazla etkilenmiyor. Sudaki sıcaklık değişimini fark ederek daha güvenli sulara doğru yol bile alabiliyorlar.

Ancak diğer deniz canlıları bu kadar şanslı değil.

Tüm yaşamlarını bir mercan resifinde ya da küçük bir ekosistemde geçiren canlılar, kasırga esnasında güvenli yerlere kaçamıyor. Hatta kasırgayla suya karışan kir, solungaçlarını tıkayarak boğulmalarına sebep olabiliyor.

Kimi canlılar ise su akıntıları yüzünden ne yazık ki parçalanabiliyor. Buna ek olarak, güçlü dalgalar yüzünden kıyıya vuran balıklar, foklar, denizanaları, denizyıldızları ve denizatları var.

Bu doğa olaylarının etkileri sadece anlık değil.

Kasırgalar, suyun bileşenlerini de değiştiriyor. Tuzluluk oranı ve sıcaklık gibi parametrelerdeki değişim, bazı deniz canlılarını yine olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Yani sıcak sularda yaşamaya adaptasyon geliştirmiş canlılar bir anda soğuk suyla karşı karşıya kalarak hayata tutunamayabiliyor. Aynısı soğuk suda yaşayıp, beklenmedik bir şekilde sıcak suyla karşılaşan hayvanlar için de geçerli.

Kısacası bu olağanüstü doğa olayları, sadece insanları etkilemiyor. Hatta insanlardan daha fazla hayvanları etkiliyor.

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