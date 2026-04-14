Yeni bir iddiaya göre katlanabilir iPhone'un seri üretimi ertelendi. Peki bu gecikme telefonun lansmanını etkileyecek mi?

Apple, bu sene iPhone modelleri arasına tamamen yeni bir cihaz daha eklemeyi planlıyordu. Bu telefon, yatay katlanabilir tasarımla gelecek ilk katlanabilir iPhone olacak. Beklentiler, cihazın eylül ayındaki iPhone lansmanında iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte tanıtılacağı yönündeydi.

Ancak bugün bu konuda bazı şüphe uyandırıcı iddialar geldi. Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan DigiTimes’ın aktardığına iPhone Fold’un üretimi planlanandan geride kaldı. Peki üretimin ertelenmesi telefonun çıkış tarihini etkileyecek mi?

Hâlâ 2026’da piyasaya sürülmesi hedefleniyor

DigiTimes’ın iddialarına göre katlanabilir iPhone modelinin üretimi yaklaşık 1-2 ay civarında ertelendi. Ancak Apple’ın bu gecikmeye rağmen tedarik zincirlerine herhangi bir lansman gecikmesi de bildirmediği aktarılmış. Yani şirket, hâlâ 2026 yılı içinde telefonu çıkarmayı planlıyor. Eylül lansmanının hedeflendiğini söyleyebiliriz.

Teknoloji devi muhtemelen çok daha sıkı bir üretim programı yaparak bu gecikmeyi kapatıp telefonu hedeflediği zamanda piyasaya sürecek. Normalde seri üretimin haziranda başlaması planlanıyormuş ancak şimdi ağustos başlarına ertelenmiş. Bazı iddialara göre iPhone Fold lansmanı yapılsa da telefon üretim normalleşene kadar en başlarda sınırlı sayıda olabilir.

Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Lansmanı hakkında daha fazla detay geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Telefonun geniş tasarıma sahip, 5,5 inç ve 7,8 inç boyutunda ekranlı 2000 ila 2500 dolar arasında fiyata satılacak bir telefon olacağını belirtelim.