Küresel katlanabilir telefon pazarı, segment verileri toplanmaya başlandığından bu yana ilk defa daralma gösterdi.

Akıllı telefon pazarı son dönemde daha önce hiç olmadığı kadar kalabalık ve artık sadece ikiye değil üçe katlanır akıllı telefonlar da görüyoruz. Yeni modellere ve yeni teknolojilere rağmen yeni katlanabilir akıllı telefon pazarı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 oranında daraldı. Böylece katlanabilir akıllı telefon pazarı, verileri tutulmaya başlandığından bu yana ilk defa daralma yaşamış oldu.

Piyasanın zirvesindeki isimler ise değişmedi ve en çok satan katlanabilir akıllı telefonlar, Samsung Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 oldu. Son üç ayda Xiaomi, Motorola, Honor ve Huawei büyük atılım gerçekleştirdi ve katlanabilir telefon satışlarını önemli oranda arttırdı.

Samsung'un satışları geriliyor

Pazara baktığımızda Samsung'un Galaxy Z Fold6 serisinde iyi satış rakamları yakaladığını görüyoruz ancak Z Flip6 satışları bir önceki yılın satış rakamlarının altında kaldı. Samsung bu yıl Motorola'nın Razr 50 serisi ve Honor'un Magic V3'ü gibi modellerle kıyasıya bir mücadele içerisine girdi.

İyi bir büyüme yakalayan firmalardan Huawei ise bu büyümeyi büyük oranda Çin'de gördüğü ilgiye borçlu. Firma, kendi anayurdunda Mate X5 ve Pocket 2 gibi modellerle popüler olmuştu. Firma ayrıca yakın zamanda Nova Flip ve üçe katlanabilir Mate XT Ultimate modellerini de satışa sunmuştu. Bu modeller henüz küresel pazarlara çıkmadı.