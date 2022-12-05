2023'te yeniden John Wick olarak karşımıza çıkacak Keanu Reeves, film hakkında beklentileri artıran bir açıklama yaptı. Wick, dördüncü filmin kendisi için bugüne kadarki en zor film olduğunu paylaştı.

2014 yılında başlayan John Wick serisi, önümüzdeki yıl dördüncü filmine kavuşacak. Aksiyon sahneleri ve hikâyesiyle beğeni toplayan seri, bugün Keanu Reeves’ten gelen bir açıklamayla tekrar gündeme geldi.

John Wick olarak yeniden beyaz perdede karşımıza çıkmaya hazırlanan Reeves, dördüncü film hakkında beklentileri artıran açıklamalarına başladı. Reeves’in gaza getiren ilk açıklaması, filmin bugüne kadarki en zor filmi olduğu şeklindeydi.

John Wick 4, diğer filmlerden daha yüksek tansiyonlu aksiyona yer verecek:

Brezilya’daki CCXP 2022 etkinliğinde konuşan Reeves, “John Wick 4, aksiyon açısından bugüne kadarki en zor filmim oldu. Fakat bunu iyi yapan şey de bu.” ifadelerini kullandı. Reeves, bir aksiyon sahnesi hakkında da detayları paylaşarak “pek çok kişinin” Wick’i öldürmeye çalıştığını, trafikte dövüş olduğunu ifade etti.

John Wick 4, oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård ve Laurence Fishburne’ün yanı sıra Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Ian McShane ve Natalia Tena’ya da yer veriyor. John Wick 4, 24 Mart 2023’te vizyona girecek.

John Wick 4 fragmanı: