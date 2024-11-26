Patili dostlarımızı çok seviyoruz öyle değil mi? Doğal olarak onlarla zaman geçirmeyi ve onlara temas etmeyi de. Ancak bazı zamanlar kediler, bizim onlara karşı olan olumlu hareketlerimizi olumsuz gibi algılayabiliyor.

Kediler, onlara sevgi gösterisi olarak sunduğumuz bazı davranışları yanlış anladığında ise hırçınlaşmaya başlayabiliyor. Peki bir kediyle iyi anlaşmak ve iyi iletişim kurmak için neler yapabiliriz?

Gelin, inceleyelim.

Kedinin karar vermesine izin vermek oldukça önemlidir.

Bir kedi gördüğümüzde, direkt olarak onu sevmek isteriz. Fakat iki İsviçreli araştırmacıya göre en iyi yaklaşım, ilk adımı kedinin atmasına izin vermektir. Öyle ki bir araştırma da insanlar başka bir şeye odaklandıklarında, bir kedinin ona yaklaşma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

1991’den kalma çok eski bir çalışma da kedinin hem aktiviteyi başlattığında hem de ne zaman sonlandıracağına karar verdiğinde, onu sevmek isteyen insan ile etkileşimlerinin daha uzun sürdüğünü ifade eder.

Eğer karşınızdaki kediden olumsuz bir geri dönüş alırsanız, ona biraz alan tanımalısınız.

Aslında bir kedi, karşısındaki insanın hareketlerini beğenmediğine dair birçok ipucu verir. Örneğin ısırmak, tıslamak, kulakları düzleştirmek, kuyruğu seğirtmek veya elinize bakmak gibi davranışlar, bu duruma örnek gösterilebilir.

Bu sinyallerden herhangi birini almanız, geri çekilmeniz için yeterli bir sebeptir.

Kedileri, en çok hoşlandıkları bölgelerinden sevmeye çalışın.

Kediler, dokunmaya karşı oldukça hassas canlılardır ve bazı bölgelerinin okşanmasından diğerlerine kıyasla daha çok hoşlanırlar. Öyle ki 2002’de yapılan bir çalışma, kedilerin alın bölgesi ve yanaklarının okşanmasına; göz kırpma, mırıldanma ve patilerini yoğurma gibi daha olumlu tepkiler verdiğini gösterir.

Kuyruk bölgelerine dokunulduğunda ise vurma, tıslama veya kuyruklarını sallama gibi olumsuz tepkiler verme olasılıkları çok daha yüksek olur.

Kedi veya kedilerinizle bol bol zaman geçirmeli ve oyun oynamalısınız.

Hiç kimse köpeğini dışarı çıkarmama ihtimalini aklına dahi getirmez ancak birçok kişi, kedilerin enerjilerini düzenli olarak dışarı atmaya ihtiyaç duyan gizli avcılar olduğunun farkında değildir.

Kedilerle günlük etkileşimli oyun, sizinle kucaklaşmak istemedikleri zamanlarda onlarla bağ kurmanın harika bir yoludur ve enerjilerini atmalarına yardımcı olur.

Kedilere, birbirlerini selamladıkları şekilde yaklaşmaya çalışın.

Birbirleriyle arkadaş olan kediler genellikle burun buruna selamlaşırlar. Bu davranışı siz de kedinin burun hizasının birkaç santim gerisinden ona yaklaşarak uygulayabilirsiniz. Bunun yanında eğilebilir ve elinizi nazikçe uzatabilirsiniz.

Birçok kedi, gelip parmağınızı koklayacak ve size sürtünmeye başlayacaktır. Bu, başarılı bir selamlaşma şeklidir.

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