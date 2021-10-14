Kiraladığı Aracı Gününde Teslim Etmeyen Vatandaşa Hapis

Mahkeme, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar imza attı. Bu karar, avukatlara göre ev ya da araç kiralayan herkesin farkında bile olmadan hapis cezası almasına yol açabilir.

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karara imza attı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi eski Başkanı Murat Faruk Özbay ile Özbay'ın yıllardır araç kiraladığı şirket arasındaki anlaşmazlığı inceleyen mahkeme, Özbay'a kiraladığı aracı zamanında teslim etmediği için hapis cezası verdi. Savcının bile itiraz ettiği karar, vatandaşlarda endişe uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre Murat Faruk Özbay, şirketi üzerinden anlaşmalı olduğu bir araç kiralama şirketinden 2 yıl süreli araç kiraladı. Ancak kiralamadan 7-8 ay sonra ödemelerde aksama yaşanmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen şirket, ihtar çekerek hem gecikmiş olan borcun hem de sözleşmeye konu olan borcun tamamının ödenmesini, ayrıca otomobilin de derhal teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine gecikmiş durumdaki 8 bin 906 lira ile sözleşmenin geri kalan kısmı olan 52 bin 923 lirayı ödeyen Faruk Özbay, aracın İstanbul'da olmadığını, İstanbul'a gelince teslim edeceğini söyledi. Bu açıklamayı beğenmeyen kiralama şirketi, bu kez de suç duyurusuna bulunma yoluna gitti.

Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçundan hüküm verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapan şirket, Murat Faruk Özbay'ın güveni kötüye kullanma, emniyeti suiistimal ve dolandırıcılık suçlarını işlediğini ileri sürdü. Savcı ve Özbay'ın avukatı ise bu konuda herhangi bir suç unsuru olmadığını savundu. Ancak mahkeme, Özbay'ın güveni kötüye kullandığına kanaat getirdi. 1 yıl hapis cezası ve 5 bin TL de idari para cezası uygulanmasına karar veren mahkeme, hapis cezasını adli sicil kaydı olmaması ve duruşmadaki tutum nedeniyle 3 ay 10 güne indirdi. Hüküm açıklamasını geriye bırakan mahkeme, Özbay'ın 5 yıl denetime tabi olmasına karar verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Murat Faruk Özbay, "İlerleyen zamanlarda firmamızda maddi anlamda sıkıntı oldu. Üç kez, aylık ödemelerde 15-20 günlük sarkmalar oldu. Biz firma ile görüştük. Kötü bir niyet olmadığını, eski bir müşteri olduğumuzu söyledik. Aracın teslim edilmesini istediler. O sırada araç İstanbul dışındaydı. Biraz beklemelerini rica ettik ve araç gelince teslim ettik.” ifadelerini kullandı. Özbay'ın avukatı Müslüm Karataş ise "25 yıllık avukatım böyle bir ceza görmedim. Karar bize şok geçirtti. Bu karar, araç veya ev kiralayan ev herkesi ilgilendiriyor. Karar, aracı teslim etmeyen veya evi zamanında boşaltmayan herkesin böylesi bir ceza ile karşı karşıya kalabileceğini ortaya koyuyor. Hem biz hem duruşma savcısı karara itiraz ettik. Ancak, ilgili ağır ceza mahkemesi ret kararı verdi. Böylece karar kesinleşti.” dedi.