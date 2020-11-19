KKTC'nin yerli otomobil markası GÜNSEL, MÜSİAD Expo 2020 fuarı kapsamında Türkiye'ye geldi. B9 isimli bir aracı Türkiye'ye getiren şirket, fuar ziyaretçilerinden tam not almayı başardı. Elektrik motorlu aracın bir yıl içinde seri üretime geçip, Türkiye'ye de getirilmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde hazırladığımız bir haberimizde, KKTC'nin yerli otomobili olan GÜNSEL'in Türkiye'ye geleceğini aktarmıştık. Bu durum, an itibarıyla gerçek oldu. MÜSİAD Expo 2020 Fuarı kapsamında Türkiye'ye getirilen GÜNSEL, dün itibarıyla ziyaretçilerle buluştu. Fuar ziyaretçileri, Türk arabasına tam not verdiler.

Türkiye'ye getirilen GÜNSEL'in modeli "B9" olarak isimlendiriliyor. B segmentinde bir araç olarak karşımıza çıkan B9, elektrik motorlu bir yapıya sahip. Bu motor, aracın 187 beygir gücünde ve 250 Nm tork üretmesini sağlıyor. Maksimum hızı saatte 170 kilometre olan aracın menzili ise 350 kilometre olarak açıklandı. Ayrıca GÜNSEL B9, 8 saniye gibi bir sürede, 0-100 km/sa hızlanmasını gerçekleştirebiliyor.

KKTC'nin Türkiye'ye gelen yerli otomobili işte böyle görünüyor

GÜNSEL B9'un bataryası, 8 modüllü özel bir sisteme sahip. Su ve havayla soğutan batarya, aracın -20 ila 55 santigrat derece arasında çalışmasını sağlıyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olan aracın bataryası, sadece yarım saat içerisinde yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Aracın genel dış tasarımına baktığımızdaysa, GÜNSEL B9'un eskimeyecek bir duruşunun olduğunu görüyoruz. Araç, aynı segmentteki diğer araçların tümüyle ortak özelliklere sahip.

GÜNSEL B9'un iç tasarımına baktığımızda, oldukça sade bir ön panel görüyoruz. KKTC için üretildiği için direksiyonu sağ tarafında olan araç, büyük sayılabilecek bir dokunmatik ekrana sahip. Bu ekran, multimedya, navigasyon ve araçla ilgili bilgilerin yönetilmesini sağlıyor. Ayrıca aracın gösterge ekranı da son tüketicinin kafasını karıştırmadan, yola odaklanmasını sağlayacak türden.

Bu arada, GÜNSEL B9 şu an için prototip bir tasarım. Yani mühendisler, bu aracın üzerinde çeşitli değişiklikler yapacaklar. Bu değişiklikler arasında difüzör ve koltuklar yer alıyor. Eğer planlarda bir sorun olmaz ve GÜNSEL B9, 1 yıl içinde seri üretime geçerse, biraz daha özelleştirilmiş bir B9 ile karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından yapılan açıklamalarda, aracın satışı için kendilerine 20 bin hedef koydukları ifade ediliyor. Bu satış rakamına ulaştıktan sonra aracın direksiyon yönünün değiştirilmesini planladıklarını söyleyen Günsel, bunu da gerçekleştirdikten sonra aracı Türkiye'ye getireceklerini ifade ediyor. Aracın fiyatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Suat Günsel, GÜNSEL B9'un fiyatının elektrik motorlu araçlarla içten yanmalı motor araçlar arasında olacağını söylüyor.