ABD'de Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı Çin'i Geçti

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyada etkisini gösteren ve yüz binlerce vakaya, on binlerce de ölüme yol açan koronavirüs salgınında yeni merkez üssü ABD oldu. Son verilere göre ABD, hayatını kaybedenlerin sayısı bakımından Çin’i geride bıraktı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre ABD’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3.416’ya ulaştı. Çin'de virüs kaynaklı ölen kişi sayısı aynı dakikalarda 3.309 olarak rapor edildi. Bu verilere göre ABD, ölen kişi sayısı açısından koronavirüs salgınının başlangıç noktası Çin'i geçti.

ABD medyasında yer alan haberlerde Çin'de ölenlere ilişkin sayının 'açıklanan resmi rakamlar' olduğuna dikkat çekildi. Koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı, dünya genelinde 40 bini geçerken vaka sayısıysa 850 bine yaklaştı. Çin'in Wuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın sebebiyle en fazla ölüm 12.428 ile İtalya'da kayda geçerken onu sırasıyla 8.269 ile İspanya, 3.416 ile ABD ve 3.309 ile Çin takip ediyor.

Yeni önlemler alınabilir:

Washington yönetimi gelişmeler karşısında harekete geçerken Başkan Donald Trump, virüsle mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe önlemlerini biraz daha sıkılaştırabileceklerini ve bunlara yeni birkaç önlem daha ekleyebileceklerini söyledi. ABD’de salgının merkez üssü hâline gelen New York'un valisi Andrew Cuomo, ülkede görevli sağlık çalışanlarından yardım istedi. Vali Cuomo, “New York’a gelin. Yardıma ihtiyacımız var. Daha fazla sağlık çalışanına ihtiyacımız var” çağrısı yaptı.

Eyalet geneline ilişkin son bilgileri paylaşan Vali Cuomo, şimdiye kadar yaptıkları test sayısının 205.186’ya, eyalet genelinde saptanan koronavirüs vaka sayısının 75.795’e, salgın hastalığa bağlı yaşamını yitirenlerin sayısının da 1.550'ye yükseldiğini açıkladı.