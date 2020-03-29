Koronavirüs Kaynaklı Ölüm Sayısı 13.000’i Geçti

Bütün dünyayı durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle bugün açıklanan verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 30.000'i geçti. Virüs, dünya çapında toplamda 669.312 kişide tespit edildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde bütün dünyaya yayılan koronavirüsü ne yazık ki hızla artmaya devam ediyor. Virüs, bugüne kadar toplamda 177 ülkede görüldü. Koronavirüs, Çin topraklarından çıkmış bir virüs olmasına rağmen bugün Avrupa’yı merkezi haline getirdi.

Koronavirüse karşı dünya çapında bütün ülkelerin hükümetleri ciddi önlemler aldı. Virüs nedeniyle birçok ülke sınırlarını kapatırken aynı şekilde birçok ülke yurtdışı uçuşlarını bir süreliğine askıya aldı. Bununla birlikte virüsün en şiddetli görüldüğü bölgelerde karantina uygulamaları başlatıldı.

Ölüm sayısı 30.000'i aştı:

Koronavirüse karşı alınan tedbirler her geçen gün artmasına rağmen virüs, hız kesmeden daha çok insanda görülüyor. Bugüne kadar bütün ülkelerin açıkladığı verilere göre koronavirüs, toplamda 669.312 kişiye bulaştı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz gün 23.000 olan ölü sayısı bugün 30.982’ye yükseldi.

Koronavirüsün en çok görüldüğü yer de yine geçtiğimiz günlerde değişerek Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’deki vaka sayısı 124.686’ya ulaşırken ülkede 2.191 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüsün en ölümcül görüldüğü yerse İtalya oldu. İtalya’da bugüne kadar 92.472 kişide koronavirüs görülürken bunlardan 10.023’ü hayatını kaybetti.

11 Mart’ta ilk vakanın açıklandığı ülkemizde de dünya genelinde olduğu gibi vaka sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu koronavirüs tablosu dün akşam saatlerinde yeniden güncellendi. Güncel rakamlara göre virüs, toplamda 7.402 vatandaşımızda tespit edilmişken 108 vatandaşımız virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bütün dünyayı durma noktasına getiren koronavirüs, görüldüğü ilk günden bu yana sürekli artış gösteren bir grafik izliyor. Virüsün önüne geçebilmek için şu an elden bir şey gelmezken dünya çapında birçok sağlık yetkilisi, virüsü engelleyecek aşı için en az 12 ay beklememiz gerektiğini söylüyor.