Sağlık Sigortası Olmadığı İçin Geri Çevrilen Genç Öldü

Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığında en çok vaka görülen ülke olmasının yanı sıra salgın sebebiyle en çok insan kaybeden ülkelerden bir tanesi. Ancak salgında hayatını kaybeden isimlerden bir tanesi ülkedeki büyük bir tartışma gündemi oluşturdu.

Neredeyse dünyadaki tüm ülkelere yayılan koronavirüs, aldığı 30 binden fazla can sebebiyle de milyarlarca insanı tedirgin ediyor. Virüsten en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi ise ABD. Birleşik Devletlerde 120 binden fazla vaka bulunurken virüs sebebiyle 2 binden fazla insan da hayatını kaybetti.

ABD’de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden bu 2 binden fazla insandan bir tanesi de bir gençti. Los Angeles’ta yaşayan ve ismi açıklanmayan genç, koronavirüs şüphesiyle sağlık ocağına başvurdu. Sigortası olmadığı için geri çevrilen genç, hayatını kaybetti.

Test sonucu öldükten sonra geldi

Hayatını kaybeden genç isim, o gün solunum güçlüğü sebebiyle sağlık ocağına gitmişti. Ancak daha sonra hayatını kaybeden genç, sağlık sigortası olmadığı gerekçesiyle devlet hastanesine yönlendirildi. Antelope Valley hastanesine giden genç, burada hayatını kaybetti.

Lancaster Belediye Başkanı Rex Parris ise yaşananlara tepki gösterdi. Parris, “Bir sağlık ocağının çalışanları, bu genci acilen tedavi altına almak yerine sağlık sigortası olmadığı için Antelope Valley Hastanesinin acil bölümüne yönlendirdiler. Buraya geldiğinde ise çok geçti. Bir çocuk solunum güçlüğüyle sana geliyorsa ambulans çağırır veya sigorta sormadan müşahede altına alırsın.” dedi.

Hayatını kaybeden gencin ailesi ise çocuklarının herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını, hayatını kaybetmeden önce yüksek ateş ve solunum güçlüğü sebebiyle COVID-19 testi yaptırdığını söyledi. Aile, pozitif çıkan test sonucunun ise gencin ölümünden sonra geldiğini söyledi.

Hayatını kaybeden genç, farklı nedenlerle hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali sebebiyle COVID-19’dan hayatını kaybedenler listesinden çıkarıldı. Los Angeles Belediyesi, ölüm üzerinde daha detaylı bir inceleme yapılacağını açıkladı ancak üstünden 11 gün geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı.