Kosta Rika'daki 'Zehirli Göl' Mars'ın Sırlarını Barındırıyor

Bilim adamları, dünyanın en yaşanılmaz yerlerinden birinde bir şekilde hayatta kalan bakterileri araştırdılar; Kosta Rika'daki volkanik bir kraterde sıcak, zehirli, asidik bir göldeki bakterilerin Mars'ta da yaşaması kuvvetle muhtemel.

Çok değil, geçtiğimiz gün NASA'nın keşif aracı Mars’ta ‘Organik Moleküller’ keşfetti ve hayat kalıntıları olabilir mi sorusu hakkında sizlere açıklamıştık. Kısaca tekrardan bilgilendirme amaçlı hatırlatacak olursak; Perseverance keşif aracının Mars üzerindeki en önemli görevlerinden birisi hayat kalıntılarına dair bilgiler toplamak olduğunu belirtmemizde fayda var. Haliyle organik kelimesi geçtiğinde canlı yaşama dair kalıntılar akla geliyor değil. Fakat NASA tarafından yapılan açıklama, durumun tam olarak böyle olmadığı yönünde.

Organik molekülleri yaratan hem biyolojik hem de biyolojik olmayan mekanizmalar olduğunu belirten NASA, bu keşfin hayat kalıntılarına dair bir bulgu olarak değerlendirilmemesi gerektiği görüşünde. Keşif aracı aynı zamanda kraterin yapısını inceleyerek eskiden göl yatağı olan bu bölgenin lav akıntıları sonucu oluştuğunu ortaya çıkardı. Şimdi ise Kosta Rika'da bulunan Poas adlı yanardağının hidrotermal krater gölünde zararlı bakterilerin Mars'ta yaşama olasılığı hakkında söylentiler bulunuyor.

Kosta Rika'da Poas adlı yanardağının krater gölünde zararlı bakteriler bulundu

Colorado Boulder Üniversitesi'nden astrobiyolog Justin Wang bu göl hakkında şu şekilde açıklama yaptı; "Temel bulgularımızdan biri, bu volkanik gölde yalnızca birkaç tür mikroorganizma tespit ettiğimiz ancak bunların hayatta kalmaları için çok sayıda potansiyel yol kullanmaları gerek. Hatta bunu, patlamalar meydana geldiğinde gölün kenarlarında hayatta kalarak yaptıklarını düşünüyoruz. Bunu, nispeten bakterilerin geniş bir gen dizisine sahip olmasının etkilerini kullanıyor." diyerek açıklamasını bitirdi.

Göl, Laguna Caliente kelimenin tam anlamıyla 'sıcak göl' olarak biliniyor ve Kosta Rika'daki aktif Poas Yanardağı'nın kraterinde bulunuyor. Göl, genellikle yerel asidik yağmurlar ve sisler oluşturan bir sıvı kükürt tabakasıyla dünyanın en asidik göllerinden biridir.Gölün suyu ayrıca zehirli metallerle dolu olduğu için canlılar için oldukça tehlikeli bir ortam oluşturuyor.

Sonraki yıllarda, bu gölde birkaç patlama olmuştu ve ekip, mikrobiyal çeşitlilikte değişiklik olup olmadığını görmek ve organizmaların biyokimyasal süreçlerini daha kapsamlı bir şekilde incelemek için 2017 yılında çalışmalarına aktif bir şekilde devam etmeye başladı. Bu son çalışma, biyolojik çeşitliliğin biraz daha fazla olduğunu ancak yine de Acidiphilium bakterilerinin daha baskın olduğunu gösteriyor. Ve bu bahsedilen bakterilerin Mars'ta da yaşabileceği hakkında sızıntılar bulunuyor. Tabii ki de ilerleyen zamanlarda bahsi geçen bakteriler hakkında detaylı açıklamalar gelmesi kuvvetle muhtemel.