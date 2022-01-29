Mars'ın Yüzeyindeki Suyun İzleri İncelendi

Mars'ın geçmişindeki suyun izlerini inceleyen araştırmacılar Mars'ın geçmişinde kalıcı bir su varlığı olmadığını tespit etti.

Bir ara Mars’tan arsa almak oldukça popüler bir yatırım aracıydı. Hala üzerinde yaşam olup olmadığı belli olmayan gezegeni belli ki biz insanlar asla rahat bırakmayacağız. Güneş sistemindeki diğer gezegenler içerisinde yaşam olması en muhtemel gezegen olan Mars’la ilgili her geçen gün yeni bir araştırma yapılıyor.

Yaşamsal fonksiyonları araştırılırken geçmişine de inilen Mars’ta, belki de milyarlarca yıl önce su bulunduğuna dair birçok kanıt ortaya çıkartıldı ancak yine de bu Mars’ın tam geçmişini anlamamıza yeterli değil. Bilim insanları Mars'ın olası geçmişiyle ilgili en yeni varsayımlarını aktardı.

Mars üzerindeki tuzun izini sürdüler

Araştırmacılar, Mars yüzeyinde en son ne zaman suların aktığını ya da suyun akmayı ne zaman bıraktığını anlamak ve gezegenin geçmiş haritasını daha net ortaya çıkartmak için yüzeyindeki tuzdan yararlandı. Mars yüzeyinde birçok farklı tuz tespit edildi ancak araştırmacı Ellen Leask ve Bethany Ehlmann, sofra tuzu olarak da bildiğimiz sodyüm klorürün bir bileşiği olan klorürün peşine düştüler. Bunlar, suda en kolay çözünen tuzlardır, yani etrafta su varsa klorür tuzları içinde çözülür. Bu sebeple Mars yüzeyinde bulunan tuz birikintileri, o bölgedeki son su kuruduğu için orada demektir.

Tuz birikintileri havzalardan daha yüksekte bulundu

Tuz birikintilerinin haritasını çıkarttıklarında araştırmacılar birçok bilgi sahibi oldu. Eğer bir gezegendeki sular kurumaya başlıyorsa, kalan suların havzalarda toplanmasını beklersiniz. Ancak araştırmacıların çıkarttığı haritaya göre tuz birikintilerinin çoğu havzalardan daha yukarda ve dar alanlardaydı. Bu durum, suyun kanallara aktığını ancak doldurdukları havzaya ulaşamadan kuruduğunu gösterdi.

Mars yüzeyinde önceden buz birikintileri olma ihtimali daha yüksek

Son olarak tuz birikintilerinin yaşına bakmak isteyen araştırmacılar, birikintilerin bulunduğu yerlerin darlığından dolayı krater sayımı gerçekleştiremedi. Bunun yerine birikintilerin altlarındaki kaya yataklarının tarihine odaklandılar. Bir bölgede 3,3 milyar yıllık bir kayanın üzerinde bulunan ve 2 milyar yıl önce yaşanan bir olayla değişen bir tuz yatağı buldu. Bir başka bölgede ise 2.3 milyar yıl öncesinde volkanik yatakların üzerinde konumlanmış tuz yatağı tespit edildi. Bu araştırmayla birlikte; Mars’ın ne zaman bu kadar soğuyup sıvıya izin vermeyecek bir atmosfere büründüğüne dair edindiğimiz en yeni bilgiler bunlar oldu.

Bu sonuçlar doğrultusunda da araştırmacılar Mars’ın geçmişte kalıcı bir su varlığına sahip olmadığını bunun yerine mevsimsel olarak su bulundurduğunu ve büyük buz birikintileri olabileceğini düşünüyor.