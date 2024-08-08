Kasların aniden ve istemsiz bir şekilde kasılması olarak tanımlayabileceğimiz kramp sırasında vücudumuzda birden fazla şey meydana geliyor.
Kaslar kasılıyor, kan dolaşımı değişiyor, sinirler uyarılıyor.. Bazen birkaç saniye, bazen birkaç dakika sürebilen bu durum yaşanırken vücudumuzda tam olarak neler gerçekleştiğine birlikte bakalım.
Dayanılmaz bir acıya yol açan krampa ne sebep olur?
- Dehidrasyon
- Kas zedelenmeleri
- Soğuk hava
- Bazı ilaçlar
- Sinir iletim bozuklukları
- Dolaşım problemleri
- Kas yorgunluğu
- Yanlış veya eksik beslenme
Peki kramp esnasında vücudumuzda neler yaşanır?
Kramplar çoğunlukla sinir uyarılarının kaslara aşırı yüklenmesiyle ortaya çıkıyor. Yani kramp esnasında sinirler, kaslara fazla sinyal gönderiyor ve bu sinyaller kasların istemsizce kasılmasına sebep oluyor.
Kramp girdiğinde, bir ya da birden fazla kas lifi aniden kasılıyor ve kas sertleşiyor. Kasın kasılmasından dolayı kan dolaşımı da engellenebiliyor. Kaslar sıkıştığında, kan damarlarını sıkıştırarak kan akışını kısıtlıyor. Ortaya da dayanılmaz bir acı çıkıyor.
Bu sinir bozucu durum nasıl önlenir?
- Yeterince sıvı tüketmek
- Düzenli egzersiz yapmak
- Dengeli beslenmek
- Kaslara fazla yüklenmemek
- Kasların rahat olduğu duruş ve pozisyonlara dikkat etmek
- İçinde rahat olduğunuz giysiler tercih etmek
Anlattıklarımız bilgilendirme amaçlıdır. Size özel ve en doğru bilgiyi bir uzmana danışarak almalısınız.
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