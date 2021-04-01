Maliye Bakanlığı'nın kripto para borsalarından varlık miktarı dahil tüm kullanıcı bilgilerini istemesinin ardından kripto para borsalarının neler yapabileceğini değerlendirdik. Bu noktada borsalar yerli ve uluslararası olmasına bağlı olarak iki farklı yola ayrılacak gibi görünüyor.

Ulaştığımız son kaynaklara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para borsalarına bir tebligat göndererek bu borsalarda işlem yapan kullanıcıların varlık miktarı da dahil tüm kullanıcı bilgilerini istedi. Bu bilgilerin ardından ise akıllara borsaların nasıl reaksiyon göstereceği gelmeye başladı. Eğer sizler de kripto para borsalarında işlem yapıyorsanız bakanlık sizin de tüm kullanıcı verilerinizi isteyecektir.

Bu noktada devreye pek çok parametre giriyor. Bakanlığın gönderdiği tebligata göre istenilen veriler, önümüzdeki günlerde yeni vergi düzenlemesi için kullanılacak gibi duruyor. Bu noktada kripto para borsaları bu bilgileri gönderir mi yoksa göndermez mi bazı farklılıklar mevcut.

Sadece Türkiye'de hizmet veren kripto para borsaları bilgileri Maliye Bakanlığı ile paylaşabilir

Maliye Bakanlığı, talep ettiği verilerle kripto para borsalarını arada bırakacak gibi görünüyor. Borsalar bakanlığa verileri paylaşmazsa ülkemizde kapanma tehlikesiyle karşılaşabilir. Bu noktada asıl sıkıntı yaşayacak borsalar ise yerli kripto para borsaları oluyor. Verileri göndermezse kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalma ihtimali bulunan bazı kripto para borsaları şunlar:

BtcTurk

Paribu

Coinzo

Icrypex

Yurt dışı kaynaklı büyük kripto para borsaları veri paylaşımı yapmamayı tercih edebilir

Ülkemizle birlikte tüm dünyada faaliyet gösteren kripto para borsaları var. Dünyanın her köşesinden milyonlarca insana hizmet veren bu borsalar, kullanıcılarının kişisel bilgilerini koruyabilmek adına Maliye Bakanlığı'ndan böyle bir istek gelse bile global borsalar verileri paylaşmamayı tercih edebilirler. Bu kripto para borsaları arasında ise şunlar:

Binance

OKEx

Coinbase

Kraken

Gemini

Borsalar kullanıcı verilerini Bakanlık ile paylaşmazsa ne olur?

Yerli kripto para borsaları Bakanlık tarafından istenilen verileri muhtemelen göndermek zorunda kalacak. Global kripto para borsaları ise kullanıcı verilerini paylaşmamayı seçebilir. Böyle bir durum yaşandığında bu kripto para borsalarına muhtemelen sosyal medya yasasında olduğu gibi belirli bir süre tanınacak, eğer veriler paylaşılmazsa ülkemizde tamamen yasaklanacaklar.

Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Maliye Bakanlığı'nın kripto para borsalarından tüm kullanıcı bilgilerini isterse borsalar bu tebligata uyar mı? Düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.