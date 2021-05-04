Türkiye, dünyanın en çok kripto para yatırımcısına sahip ülkelerden biri. Ancak çoğu kişi yatırımını kulaktan dolma bilgiler ya da bir anlık heyecanlarla gerçekleştiriyor. Bu nedenle, nereden yatırım yapılabileceğine ilişkin seçenekler çok bilinmiyor. Bugün, sizi o seçeneklerden biri olan Bitpanda ile tanıştırmak istiyoruz.

Kripto para ile yatırım yapma alışkanlıklarımız değişti ve yatırımcı sayısı önemli ölçüde artmaya başladı. Kripto para borsaları ise yatırımı, herkesin anlayıp uygulayabileceği bir hale getirdi. Bitpanda Bitcoin ve kripto para borsası ise başta 50’den fazla kripto para birimi olmak üzere Avrupa ülkelerinde hisse senetlerine ve değerli metallere de yatırım imkanı sunuyor.

2014’te Avusturya’da hizmet vermeye başladıktan kısa bir süre sonra ülkenin ilk Unicorn şirketi olan Bitpanda’nın yatırımcıları arasında PayPal'ın kurucusu Peter Thiel tarafından desteklenen Valar Ventures bulunuyor. Bildiğiniz üzere PayPal, internetten ödeme sistemlerinin X.com’un temelleri üzerine kurulu bir şirket. Temelinde Peter Thiel ve Valar Ventures yatırımının bulunması,Bitpanda’nın geleceğine ilişkin güven oluşturan önemli bir detay.

Bitpanda’nın trend hacmi bugün 2 milyar euro’dan fazla. Ayrıca 400 kişiden oluşan ve yeni kurulan Türkiye ekibi ile yatırımcılara 10’dan fazla yatırım ve ödeme ürünü sunuyor.

50’den fazla kripto para biriminde alım satım:

Güçlü kolay al/sat fonksiyonuyla birlikte ilk defa kripto paraya yatırım yapmak isteyenler ve güvenlik konusunda ödün vermeyenler Bitpanda’yı tercih edebilir. Türkiye’de bir şirket açan ve fiziksel ofisi bulunan Bitpanda için güvenlik en öncelikli konudur. Kullanıcılarına her zaman güvenli hizmetler sunan Bitpanda ile ilgili aklınızda bir soru işareti kalmasın.

Kolay para yatırma ve çekme:

Listelediği 50’den fazla kripto para ve Bitcoin’e Türk lirası başta olmak üzere euro, dolar, İsviçre frangı, pound gibi para birimleri ile de yatırım yapabilirsiniz. Hatta Türkiye’deki alım-satım işlemleriniz için Papara ile bakiye yüklemesi dahi yapabilirsiniz. Üstelik, günün her saat her dakikasında işlem yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Tabii ki tercih edenler için EFT/Havale, kredi veya banka kartı gibi seçenekler de sunuluyor.

Yasal düzenlemelere uyumlu, güvenli bir kripto para borsası:

Bitpanda, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere hizmet verdiği tüm ülkelerdeki yasal regülasyonlara destek veren bir yapıya sahiptir. Hatta danışmanlık ve vergi denetim hizmetleri sunan KPMG tarafından soğuk cüzdanlar her yıl düzenli olarak denetlenmektedir. Bitpanda’nın yasal düzenlemeler ve denetimler hakkındaki açıklaması şu şekildedir;

“Bitpanda GmbH, FM-GwG altında Avusturya Finansal Piyasa Otoritesi (FMA) ve PACTE yasası uyarınca, Fransız Autorité des marchés financiers (AMF)’ye kayıtlı bir dijital varlık hizmeti sağlayıcısıdır. Bitpanda Payments GmbH, bir PSD2 lisansına sahiptir.”

Bitpanda’nın sunduğu tüm hizmetler ise şu şekilde:

Bitpanda Broker: Bitcoin, Best ve 50’den fazla kripto parayı kolayca al-sat yapabileceğiniz ana hizmet. Hem web sitesi hem de uygulaması bulunmaktadır. Bankadan döviz alıyor gibi veya bir yemek siparişi veriyor gibi Bitpanda üzerinden kripto para alıp satabilir veya saklayabilirsiniz. EFT/Havale, Kredi/Banka kartı veya Papara üzerinden para yatırabilir veya çekebilirsiniz. Ayrıca, diğer Bitpanda kullanıcılarına ücretsiz transfer yapabilirsiniz.

Bitcoin, Best ve 50’den fazla kripto parayı kolayca al-sat yapabileceğiniz ana hizmet. Hem web sitesi hem de uygulaması bulunmaktadır. Bankadan döviz alıyor gibi veya bir yemek siparişi veriyor gibi Bitpanda üzerinden kripto para alıp satabilir veya saklayabilirsiniz. EFT/Havale, Kredi/Banka kartı veya Papara üzerinden para yatırabilir veya çekebilirsiniz. Ayrıca, diğer Bitpanda kullanıcılarına ücretsiz transfer yapabilirsiniz. Bitpanda Pro: Bitpanda’nın Kripto-Fiat piyasaları için güvenli bir Avrupa Borsa platformudur. Düşük komisyonlu al-sat işlemleri sunan Bitpanda’da AB standartlarına yasal olarak uygun takas işlemi yapılabiliyor. Düzenli olarak Altcoin-Fiat işlem çiftlerinde iki hafta boyunca en yüksek hacimlerde işlem yapanlara ve BTC’de 10.000 EUR’ya kadar takas yarışmaları düzenleniyor. Ticaret botlarını birbirine bağlayarak, kripto para birimi ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. Ayrıca geçmiş piyasa verilerini indirebilir ya da REST ve Websocket API’si aracılığıyla sipariş verebilirsiniz. Bitpanda Pro’nun uygulaması çok yakında yayınlanacak.

Bitpanda Kripto Sepeti: Tek bir tıklamayla, Bitpanda Kripto Sepeti’nin piyasa büyüklüğüne ve likiditesine göre en değerli 5, 10 veya 25 kripto para birimi ile çeşitli portföyüne otomatik olarak yatırım yapmasını izleyebilirsiniz. Kripto sepeti, zaman içinde portföyünüzdeki ağırlığı otomatik olarak ayarlıyor ve bir sonraki büyük sıçramaları kaçırmıyorsunuz. Böylece gelişen kripto piyasasını takip etmek zorluğundan kurtuluyorsunuz.

Tek bir tıklamayla, Bitpanda Kripto Sepeti’nin piyasa büyüklüğüne ve likiditesine göre en değerli 5, 10 veya 25 kripto para birimi ile çeşitli portföyüne otomatik olarak yatırım yapmasını izleyebilirsiniz. Kripto sepeti, zaman içinde portföyünüzdeki ağırlığı otomatik olarak ayarlıyor ve bir sonraki büyük sıçramaları kaçırmıyorsunuz. Böylece gelişen kripto piyasasını takip etmek zorluğundan kurtuluyorsunuz. Bitpanda Ecosystem Token (BEST): Bitpanda ve Bitpanda Pro'da işlem ücretlerini ödemek için BEST kullanan herkes %20 indirim alıyor. Bitpanda platformundaki işlem ücretlerine harcanan BEST'in bir kısmı, toplam BEST'in %50'si yok edilene kadar her üç ayda bir yakılıyor. Bu da arzın düzenli olarak azaldığı anlamına gelmektedir.

Bitpanda Savings: Bitpanda Savings ile piyasa zamanlaması stresi olmadan otomatik olarak yatırım yapabiliyorsunuz. Kredi kartınızı bağlayarak harcamanızın belli bir kısmını kripto para olarak yatırabilirsiniz.

Bitpanda Savings ile piyasa zamanlaması stresi olmadan otomatik olarak yatırım yapabiliyorsunuz. Kredi kartınızı bağlayarak harcamanızın belli bir kısmını kripto para olarak yatırabilirsiniz. Bitpanda To Go: Bitpanda’nın “Gift Card” veya “Voucher” ürünü olarak biliniyor. Herhangi bir mağazadan Bitpanda To Go kartı ile kolay, güvenli ve uygun fiyata nakit olarak satın alabilirsiniz. Bu kartı daha sonra birkaç saniye içinde online olarak Bitcoin, Ethereum, XRP, IOTA ve daha fazlasına kolayca çevirebiliyorsunuz.

Bitpanda’nın “Gift Card” veya “Voucher” ürünü olarak biliniyor. Herhangi bir mağazadan Bitpanda To Go kartı ile kolay, güvenli ve uygun fiyata nakit olarak satın alabilirsiniz. Bu kartı daha sonra birkaç saniye içinde online olarak Bitcoin, Ethereum, XRP, IOTA ve daha fazlasına kolayca çevirebiliyorsunuz. Bitpanda Swap: Bir kripto parayı diğeriyle anında takas etmenizi sağlıyor. Üstelik cüzdan hizmeti dahil.

Bitpanda mobil uygulamasını, mobil cihazlarınıza aşağıdan indirebilirsiniz: