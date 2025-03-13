Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında ülkemizdeki kripto para yatırımcılarını ilgilendiren iki karar yayımlandı. Bu kararlar, daha çok ülkemizde hizmet veren aracı kurumların neler yapmaları gerektiği ile ilgili.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında ülkemizdeki kripto para yatırımcılarını ilgilendiren iki düzenleme birden yayımlandı. Daha çok borsalarla ilgili olan bu düzenlemeler, vatandaşların da korunmasını sağlayacak.

"Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-35/B.1)" ve "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ (III-35/B.2)" ile ülkemizde hizmet vermekte olan aracı firmaların neler yapması gerektiğine dair kapsamlı bir düzenleme yapılmış durumda. Firmalar artık Türkiye'de istedikleri gibi hizmet veremeyecekler.

İşte düzenlemelerde öne çıkan başlıklar:

Resmî Gazete'deki kararlara baktığımızda aracı kurumlar için lisans zorunluluğu getirildiğini görüyoruz. Ayrıca platformlar için 150 milyon TL, kripto para saklama kurumları içinse 500 milyon TL'lik sermaye şartı getirildi. Tüm bunların yanı sıra; borsalar her kripto varlığı kafalarına göre listeleyemeyecekler. Bunun için belirli bir komite kurulacak ve ancak belirli kriterleri geçen varlıklar için listeleme yapılabilecek.

Düzenlemeler, borsalara yönelik saldırılar için de bazı önlemler getiriyor. Bu bağlamda; müşterilere ait kripto varlıkların soğuk cüzdanlarda saklanması istenecek. Ayrıca borsalar, müşteri varlıklarının yüzde 95'ini saklama kuruluşlarına aktarmak durumunda olacaklar.

Türkiye'de kaldıraçlı işlemler yasaklandı!

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar arasında ülkemizdeki yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren bir durum daha var. Hükûmet, kripto para piyasasında kaldıraçlı işlemleri resmî olarak yasakladı. Ayrıca borsalar, fiyat manipülasyonunu önlemek için çalışacaklar. 1 milyon TL'nin altındaki transferler için herhangi bir kısıtlama olmazken, üzerindeki transferler içinse onay gerekecek. Tüm bunlara ek olarak; transfer işlemlerinde çift faktörlü kimlik doğrulama prosedürü zorunlu olacak.

Kripto para borsalarının Türkiye'deki reklamları, artık SPK tarafından denetlenecek. Ayrıca kripto varlıkların riskli oldukları müşterilere açıkça bildirilecek. Borsalar, her yıl en az bir kez denetlenecek ve bu denetlemelere ait raporlar, SPK yetkililerine sunulacak. Öte yandan; firmanın sermaye yeterliliğine sahip olup olmadığı da düzenli olarak kontrol edilecek. Yeterlilikleri karşılamayan firmaların faaliyetleri kısıtlanabilecek veya tamamen durdurulabilecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlara buradan ulaşabilirsiniz.