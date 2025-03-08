ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde kripto para zirvesi gerçekleştirildi. Sosyal medya fenomenleri, bu zirvenin boğa sezonunu başlatacağını ileri sürüyorlardı ancak böyle bir şey yaşanmadı.

Son dönemlerde pek de iyi performans göstermeyen kripto paralar, bir süredir ABD'nin gerçekleştireceği bir zirve ile gündemdeydi. ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde gerçekleştirilecek zirvenin, milyonlarca yatırımcının beklediği boğa sezonunu başlatacağına inanılıyordu. En azından ülkemizdeki kripto para fenomenleri, 7 Mart Cuma günü (dün) gerçekleştirilen zirve için çok umutluydular.

Ancak böyle bir şey olmadı. Ne Bitcoin (BTC) ne de altcoin'ler, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen zirveden etkilenmediler. BTC, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla günlük bazda yüzde 2 değer kaybetmiş durumda ve 86 bin dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH) ise yüzde 1,3 kayıpla 2.140 dolar seviyelerinde.

Peki zirvede ne koşuldu?

Kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre Donald Trump, zirve boyunca eski hükûmetin kripto para sektörüne yönelik karşıtlığından bahsetti. Kendilerinin böyle bir tutum sergilemeyeceğini özellikle vurgulayan Trump, kripto para sektörüne yönelik savaşın resmen bittiğini ifade etti.

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen zirvede yatırımcıları ilgilendiren tek husus, ABD hükûmetinin BTC satmayacak olması. 200 bin adet BTC'ye sahip olduklarını açıklayan Donald Trump, bunun Bitcoin rezervinin temelini oluşturacağını açıkladı. Donald Trump, "ABD, bugün itibarıyla her BTC yatırımcısının çok iyi bildiği şu kuralı uygulayacak: Asla satmayın!" ifadesini kullandı.