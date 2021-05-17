Zaten bir süredir sallantıda olan kripto para piyasaları, geçtiğimiz hafta sonunu pek de iyi geçirmedi. Başta Bitcoin olmak üzere piyasadaki neredeyse tüm kripto para birimleri, yüzde 10 civarında değer kaybetti. Ayı sezonuna geçişin yaşandığını düşündüren gelişmeler, yatırımcıyı tedirgin ediyor.

Türkiye'de de çok sayıda kişinin dahil olduğu kripto para piyasaları, bugün adeta "kara pazartesi"yi yaşıyorlar. Başta Bitcoin olmak üzere piyasadaki tüm kripto para birimleri, oldukça sert şekilde düştüler ve bu düşüş, kolay kolayda duracak gibi görünmüyor. Zira ortaya atılan iddialar, piyasalarda çok ciddi bir güvensizlik oluşturmuş durumda.

Coinmarketcap verilerine baktığımızda, piyasanın kralı olan Bitcoin'in son 24 saatte yüzde 9 civarında değer kaybettiğini görüyoruz. Elbette bu düşüş, neredeyse tüm popüler altcoinleri etkilemiş durumda. Bu bağlamda Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Dogecoin gibi yatırımcıların ilgisini çeken popüler para birimleri de büyük oranda değer kaybetti. Yaşanan düşüş, bazı analistler için ayı sezonuna geçiş gibi düşünülüyor.

İşte en popüler 10 kripto para biriminin son durumu

Yukarıdaki tabloya baktığımızda, yalnızca son 24 saat değil, son 1 haftada da ciddi düşüşlerin yaşandığını görüyoruz. Elbette bunun nedeni de 10 Mayıs'ta 58 bin dolardan işlem gören Bitcoin'in 17 Mayıs'ta 44 bin dolarlara kadar düşmüş olması. Öte yandan, kripto para piyasalarında da ciddi bir daralma söz konusu. Öyle ki 2,5 trilyon dolara merdiven dayanan piyasa hacmi, saat 10:35 itibarıyla 2,1 trilyon dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Görünen o ki kripto para yatırımcıları, diken üzerinde olmaya devam edecekler.

Bitcoin, uzunca bir süredir boğa olarak adlandırılan bir sezon içerisindeydi. Genel yükseliş anlamına gelen sezon, özellikle de Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar sonrasında tehlikeye girdi. Bu açıklamalar, piyasaların genel yükseliş trendini alt üst etti ve bir süredir tüm kripto para birimler, düşüş trendi sürdürüyorlar. Dün gelen Tesla'nın Bitcoin'lerini sattığı iddiası ise piyasalardaki düşüşün üzerine yağ sürmüş oldu. Türkiye'nin en eski kripto para yatırımcılarından Selcoin, konuyla ilgili açıklamalarında ayı sezonunun bir anda gelmeyeceğini ancak yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Peki sizin yatırım durumunuz nedir? Yaşanan düşüşler sizleri de etkiledi mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.