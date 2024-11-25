Bitcoin (BTC), dün akşam 95 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüş, altcoin'lerde de ufak çaplı düşüşler yaşanmasına neden oldu ancak son durum, çok da kötü değil. Piyasalar yeniden toparlanmış gibi görünüyor.

Son dönemlerde soluksuz bir yükseliş trendine giren kripto paralar, geçtiğimiz hafta sonunda nefes aldılar. Bitcoin (BTC) fiyatında yaşanan gerileme, az da olsa altcoin'lerin düşmesine yol açtı. Peki piyasalardaki son durum nasıl?

Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, BTC fiyatının 100 bin dolar seviyelerine ulaşmak üzere olduğundan, bu fiyatın da psikolojik sınır olduğundan bahsetmiştik. Ancak bu psikolojik sınır aşılamadı. Hâl böyle olunca BTC fiyatı 95 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

Piyasalardaki son durum şöyle

Dün akşam 95 bin dolar seviyelerine kadar düşen BTC, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 98 bin 292 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ethereum (ETH) 3.405 dolar seviyesinde işlem görürken Solana (SOL) 254 dolardan işlem görüyor. BinanceCoin (BNB) 666 dolar, Ripple (XRP) 1,52 dolar, Dogecoin (DOGE) ise 0,43 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara baktığımızda ise bu süşüşün yatırımcıları korkutmadığını görüyoruz. Genel olarak piyasadaki yükselişin devam edeceğine inanılıyor ancak buranın kripto para piyasası olduğu gerçeğini unutmamak gerek. Kripto para piyasalarının yüksek riskli olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın ve kendi risk algınıza göre hesap yönetimi yapmaya devam edin.