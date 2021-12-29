TBMM'de Kripto Para Düzenlemesi Görüşmesine Katılan ‘Blockchain İnisiyatifi’ Ekibine Sosyal Medyada Tepki Yağdı: Peki Kim Bu Ekip?

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Bugün Meclise giden ve kripto para piyasası hakkında görüşmeler gerçekleştiren Blockchain İnisiyatifi (BCI) isimli ekip sosyal medyada tepki topladı. Ortaya çıkan bir fotoğrafta ‘Survivor Semih’ olarak bilinen Semih Öztürk’ün bulunması ise pek çok kullanıcının dikkatini çekti.

Bugün öğlen saatlerinde Meclis’te gerçekleştirilen Kripto Para Ekosistemi toplantısında kripto paralara getirilmesi beklenen yasa tasarısının taslağı konuşuldu. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın da katıldığı toplantıda ülkemizdeki kripto para kullanıcılarını temsil eden grup ise ‘Blockchain İnisiyatifi’ (BCI) isimli ekip oldu.

Fakat pek çok kripto para kullanıcısı kendilerini temsil eden ekibi tanımadıklarını ve “kripto para piyasası hakkında yanlış algı yarattıklarını” iddia eden Blockchain İnisiyatifini eleştirdi. Toplantıya katılan ekibin içinde Ütopya ve Survivor yarışmalarından tanınan Semih Öztürk’ün de olması dikkat çekti.

Blockchain İnisiyatifi ekibi kimdir?

Yapılan toplantının ardından pek çok Twitter kullanıcısı, BCI ekibinin üyelerini tanımadığını öne sürerek daha iyi adayların seçilebileceğini ve haklarının daha iyi korunabileceğini düşündüğünü belirtti. Toplantı için meclise görüşmeye giden ekibin üyeleri ise şöyle;

  • Ava Labs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Dr. Aytunç Yıldızlı
  • Vuca Borsa Teknik Analisti Kamile Uyar
  • Vuca Borsa Ekibinden Sait Arslan
  • BCI (Blockchain İnisiyatifi) Topluluk Yöneticisi A. Uğur Açıkgöz
  • Ekonomi Gazetecisi Erkan Öz
  • Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tansel Kaya
  • BlockchainIST Center Kurucu ve Yöneticisi Bora Erdamar
  • BAU BlockchainIST Center Danışmanı Prof. Dr. Fatma Özkul
  • Solak&Partners Avukatlık Bürosundan Avukat Elçin Karatay

Mustafa Elitaş’ın Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflarda görünen Semih Öztürk’ün ya da diğer katılımcıların BCI ekibinde olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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Görüşmelerin olumlu geçtiğinin belirtilmesine rağmen pek çok kripto para kullanıcısı sosyal medya üzerinden BCI ekibine tepki gösterdi.

İşte BCI ekibine gelen tepkiler;
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