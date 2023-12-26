"Ben yalnız yaşıyorum ya, o kadar da büyük bir Airfryer ihtiyacım yok." diyenleri duyduk ve mutfaklarda fazla yer kaplamayacak çeşitli Airfryer tavsiyeleri ile geldik.

Mutfaklarda en büyük yardımcılardan biri hâline gelen Airfryer'lar minimum yağ ile maksimum lezzeti amaçlıyor. Hava ile pişirme özelliğiyle ön plana çıkan ve fırınlara oranla çok daha az yer kaplayan Airfryerl'ar, son zamanların en gözde mutfak elektroniği arasında tahtını koruyor.

Hangi Airfryer modelini alacağınıza karar vermekte zorlanıyorsanız ve almak istediğiniz Airfryer'ın mutfakta çok yer kaplamasını istemiyorsanız, bu içeriğimiz tam size göre.

Küçük ve az yer kaplayan Airfryer tavsiyeleri

Sıraladığımız Airfryer modelleri, pek çok bütçeye hitap ediyor. Hem boyutuyla mutfakta yer kaplamıyor, hem de pratiklik konusunda bir adım öne çıkıyor. Farklı pişirme modları ile pişirmek istediğiniz malzemeleri dilediğiniz şekilde pişirebilirsiniz.

Gerçek bir fiyat/performans ürünü: Altus Ecofryer Airfryer

Altus Ecofryer Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 3,9 litre Pişirme modu Kızartma, pişirme, ızgara, ısıtma, çözdürme Güç 1500 Watt

Altus Ecofryer Airfryer artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Birden fazla pişirme modu Plastik materyal Boyutuna göre geniş hazne Ergonomik olmayan hazne tutacağı Dokunmatik ve manuel panel Sıcak tutma özelliği yok

Altus Ecofryer Airfryer, boyutu ile Airfryer almakta zorlananlar için ilaç gibi gelecek. 3,9 litrelik kapasitesi, boyutuna göre onu daha da alınabilir kılıyor. Airfryer kulvarında en üst sıralarda görebildiğimiz Altus Ecofryer Airfryer, yıkanabilir haznesi sayesinde daha hijyenik ve pratik bir Airfryer deneyimi sunuyor.

Yağ tutmaz haznesiyle pratik HUTT Airfryer

HUTT Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 3,5L Pişirme modu Manuel Güç 1500 Watt

HUTT Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Dijital LCD ekran Izgarası yok Dokunmatik kontrol Yemeklerin iyi pişmesi için hazneyi sallamak gerek 60 dakikaya kadar akıllı zamanlama Kokuyu hapsetmiyor

HUTT Airfryer, pratik yemekler yapmak isteyenler için birebir. Pişen yemekleri 60 dakikaya kadar sıcak tutma özelliği ile soğuk yemek yemek istemeyenleri sevindiren bir ürün. Yağ tutmaz ve yapışmaz haznesi de temizliğini daha kolay bir hâle getiriyor.

8 farklı pişirme modu ile öne çıkan Yui M10 Maxifry Airfryer

Yui M10 Maxifry Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 3,5 litre Pişirme modu 8 farklı pişirme modu Güç 1500 Watt

Yui M10 Maxifry Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Hazır pişirme modu seçimi 3,85 kilogram ile biraz ağır Isınmayan tutma sapı Kurutma modu yok 10 kata kadar daha fazla sıcak hava dolaşımı İlk kullanımda biraz plastik kokusu yayabiliyor

Tencerede pişirilen yemeklere göre %90 oranında daha az yağ ile yemek pişirme keyfi yaşatan Yui M10 Maxifry Airfryer, boyutuna göre çok iyi iş çıkarıyor. Pek çok popüler markanın aksine hem fiyatı hem de performansı ile satın alanları üzmeyecek bir Airfryer modeli olarak sepetinize eklemeniz gereken bir ürün.

Boyutu küçük ama işlevi çok büyük; Karaca Foodrition Single Pan Airfryer

Karaca Foodrition Single Pan Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 3,5 litre Pişirme modu Manuel Güç 1300 Watt

Karaca Foodrition Single Pan Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Çıkarılabilir parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir Fazla pişirme modu yok 360 derecelik sıcak hava sirkülasyonu Manuel ayarlama yapmak gerekiyor Koku yapmıyor Kızartma işlevi çok güçlü değil

2-3 kişilik bir aile için ideal bir Airfryer olan Karaca Foodrition Single Pan Airfryer, yerli üretim olması sebebiyle pek çok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Eğer tek yaşayan biriyseniz ve yemek yapmaya pek vaktiniz olmuyorsa, hızlı öğünler ve pratik yemekler için ilk tercihiniz Karaca Foodrition Single Pan Airfryer olabilir.

Sessiz sedasız yemek pişiren Grundig Fra Airfryer

Grundig Fra Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 3,9 litre Pişirme modu 8 farklı pişirme modu Güç 1500 Watt

Grundig Fra Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Dokunmatik kontrol paneli Sıcak tutma süresi sadece 30 dakika Çıkarılabilir ve yıkanabilir kapak Pişirmesi normalden birkaç dakika daha uzun sürüyor Kaydırmaz ayaklar Derece manuel ayarlanmalı

80-200 santigrat derece aralığında çalışan Grundig Fra Airfryer, 8 farklı pişirme modu ile pek çok yemeğin altından kalkabiliyor. En çok dikkat çeken özelliklerinden buz çözme ve kurutma özellikleri, kendisini kulvarında bir adım öteye taşıyor.

Otomatik kapanma ayarı ile güvenli bir yemek yapma deneyimi sunan Schafer Airfryer

Schafer Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 3,5 litre Pişirme modu Manuel Güç 1500 Watt

Schafer Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Çıkarılabilir üst kapak Ayarların elle yapılması Yemek hazır olduğunda sesli uyarı Pişirme süresi rakiplerine göre uzun Zaman kontrolü Hazne tutacağı çok ergonomik değil

Mutfağında elektronik aletler için çok alanı olmayan ve basit yemekler yapmak isteyenler için Schafer Airfryer, ideal bir ürün. Isıyı 360 derece yayabilmesiyle pek çok yemek tarifi deneyebileceğiniz Schafer Airfryer, geniş iç hacmi ile pek çok Airfryer'ı solluyor. Ancak ön ayarlı Airfryer tercih etmek istemeyenler, satın almadan önce ürünü bir daha gözden geçirebilir.

Yemeğin nasıl piştiğini görmek isteyenler için düşünüldü: Tefal Actifry Extra Airfryer

Tefal Actifry Extra Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 1 kg Pişirme modu Manuel Güç 1500 Watt

Tefal Actifry Extra Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Şeffaf cam kapak Pişirme modları kısıtlı Otomatik karıştırma Sıcaklık derecesi ayarlanamaz (otomatik) Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar Şeffaf cam kapak rakiplerine göre hassas

Tefal Actifry Extra Airfryer'ı rakiplerinden ayıran özelliklerin başında şeffaf cam kapağının ve otomatik ısı ayarının olması geliyor. Ayrıca otomatik karıştırma kanatçığı sayesinde hazneyi açmaya gerek kalmadan yemekler karıştırılıyor ve eşit oranda pişirme imkânı sağlanıyor. Muadilleri %90'a kadar daha az yağ kullanırken Tefal Actifry Extra Airfryer, bu oranı artırıp %99'a kadar çıkarıyor.

Bütçesini zorlamak istemeyenlere ilaç gibi gelecek: King Magicfry Airfryer

King Magicfry Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 2,6 litre Pişirme modu Manuel Güç 1600 Watt

King Magicfry Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Az yer kaplayan gövde Pişirmesi normalden uzun sürüyor Şık tasarım Plastik malzeme Rakiplerine göre uygun fiyat Manuel ayarlama

King Magicfry Airfryer, mutfakta çok yer işgal etmesini istemeyen ve şık bir ürün arayanların tercihi olabilir. Airfryer pratikliğini uygun fiyata deneyimlemek isteyenler, King Magicfry Airfryer ürününü rahatlıkla kullanabilir.

Airfryer satın almadan önce nelere dikkat edilmeli?

Kapasite: Piyasada pek çok Airfryer, farklı kapasitelerde mevcut. Eğer kalabalık bir evde yaşamıyorsanız, düşük kapasiteli airfryerlar tercih edebilirsiniz. Fakat geniş bir aileyseniz, bu modeller sizin için uygun olmayacaktır.

Piyasada pek çok Airfryer, farklı kapasitelerde mevcut. Eğer kalabalık bir evde yaşamıyorsanız, düşük kapasiteli airfryerlar tercih edebilirsiniz. Fakat geniş bir aileyseniz, bu modeller sizin için uygun olmayacaktır. Pişirme modları: Farklı pişirme modları, ihtiyaçlarınızın ve beklentilerinizin karşılanması açısından oldukça önemli. Airfryer'lar farklı pişirme modları ile çeşitli yemekleri dakikalar içinde pişirebilir, sizi yönlendirerek süreci pratik hâle getirebilir. Kullanım şeklinize ve yoğunluğunuza göre size en uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Farklı pişirme modları, ihtiyaçlarınızın ve beklentilerinizin karşılanması açısından oldukça önemli. Airfryer'lar farklı pişirme modları ile çeşitli yemekleri dakikalar içinde pişirebilir, sizi yönlendirerek süreci pratik hâle getirebilir. Kullanım şeklinize ve yoğunluğunuza göre size en uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Hijyen: Her ne kadar pratik bir ürün olsa da Airfryer'ların nasıl temizleneceği pek çok kullanıcı için merak konusu. Eğer mutfakta hijyene ekstra özen gösteriyorsanız, parçaların bulaşık makinesinde yıkanabilir olmasına dikkat edebilirsiniz. Ayrıca malzeme kalitesi de gıda hijyeni ve sağlık açısından önemli. Bu konudaki hassasiyetlerinizi göz önünde bulundurarak seçim yapabilirsiniz.

Airfryerlar hakkında cevap bekleyen sorular

Airfryer'da tam olarak ne pişirebilirim?

Airfryer'lar kızartma, çözdürme, kurutma ve daha pek çok fırın işlevini minik gövdesine sığdırabilen ürünler. Sebze, tavuk, et ve balık gibi pek çok gıda, Airfryer'da pişirilebilir.

Airfryer'lar ne kadar yağa ihtiyaç duyar?​

​Piyasada pek çok Airfryer, ortalama bir porsiyon için bir yemek kaşığı yağ kullanır. Sıcak hava ile pişirme işlemi gerçekleştiği için bazı yemeklerde arzunuza göre yağ kullanmayabilirsiniz.

Airfryer'lar nasıl temizlenmeli?

​Çıkarılabilir ve yıkanabilir parçalar, bulaşık makinesinde kolaylıkla temizlenebilir. Ancak Airfryer'ın dışını nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Eğer iç kısmını temizlemek isterseniz, ürününüz zarar görebilir ve garanti dışı kalabilir.