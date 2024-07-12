Hepimizin dönem dönem çeşitli nedenlerden kulakları çınlayabiliyor. Peki bunun sebebini ve kaynağını hiç düşünmüş müydünüz?

“Biri beni anıyor.” olarak batıllaştırılan kulak çınlaması, tıpta “tinnitus” olarak geçiyor ve zaman zaman durduk yere ortaya çıkabiliyor.

Eğer bu durum sürekli hâle geliyorsa da bazı problemlerin habercisi olabiliyor. Dış dünyadan gelen bir ses olmaksızın algılanan bu sesin detaylarına inelim.

Kulak çınlaması aşağıdaki nedenlerden ortaya çıkabilir:

Yaşlılık: Yaş aldıkça işitme sinirlerinde yıpranma olduğundan çınlamaya yol açabiliyor.

Yaş aldıkça işitme sinirlerinde yıpranma olduğundan çınlamaya yol açabiliyor. Kulak hasarı: Özellikle inşaat işçileri veya müzisyenler, yüksek sese maruz kaldıklarından kulak zarında hasar oluşup çınlamaya sebep olabiliyor.

Özellikle inşaat işçileri veya müzisyenler, yüksek sese maruz kaldıklarından kulak zarında hasar oluşup çınlamaya sebep olabiliyor. Kulak kiri birikmesi: Kulakta kir birikmesi, işitme duyusunu etkileyerek çınlamaya yol açabiliyor.

Kulakta kir birikmesi, işitme duyusunu etkileyerek çınlamaya yol açabiliyor. Bazı ilaçlar: Asprin, kemoterapi ilaçları ve antibiyotikler; özellikle yüksek dozda alınırsa çınlamaya sebep olabiliyor.

Asprin, kemoterapi ilaçları ve antibiyotikler; özellikle yüksek dozda alınırsa çınlamaya sebep olabiliyor. Bazı tıbbi durumlar: Yüksek tansiyon, diyabet, tiroit gibi tıbbi durumlar da çınlamaya neden olabiliyor.

Yüksek tansiyon, diyabet, tiroit gibi tıbbi durumlar da çınlamaya neden olabiliyor. Kulak veya sinüs enfeksiyonları: Enfeksiyonlar, kulak kanalında basınç değişikliğine ve tıkanıklıklara sebep olduğundan çınlama yaratabiliyor.

Peki çınlama, uğultu, vızıltı, tıslama, ıslık gibi farklı biçimlerde duyulabilen bu sesin kaynağı ne?

Kulağımız çınlardan duyduğumuz sesin kaynağı genellikle iç kulaktaki hücrelerin yanlış uyarılması. Ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne ileten iç kulaktaki tüy hücreleri düzgün çalışmadığında ya da hasar gördüğünde beyin tarafından yanlış algılanan bir ses oluşturulabilir. Yani çınlama sırasında duyulan sesler gerçekte olmayan ancak beynin yanlış algıladığı bir sestir.

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