Kur korumalı TL mevduatı için yeni kamu spotu paylaşıldı. Yayımlanan yeni kamu spotunda, kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına katılmaları için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Korumalı Türk lirası mevduatıyla sen kazan ki Türkiye kazansın" sloganı adı altında hazırladıkları yeni kamu spotunu yayımladı.

Yeni kamu spotunda, kur korumalı Türk lirası mevduatına geçen bireylerin kazanç sağlayacağı ve bunun sonunda da tüm Türkiye’nin kazanacağı vurgulandı. Kamu spotunda, halkın farklı kesiminden insanlara, tasarruflarının değerlendirilmesi adına kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına katılmaları için çağrıda bulunuldu.

"Sen kazan ki Türkiye kazansın"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kamu spotu için Altun, "Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılım hesabıyla vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor. Haydi sen de Türk lirasına değer kat; sen kazan ki Türkiye kazansın." ifadelerini kullanarak takipçilerini korumalı Türk lirası mevduat hesabına geçmeye davet etti.

Kamu spotunda, “Kıymet veriyoruz. Gece gündüz döktüğün alın terine, el emeğine, göz nuruna, işine dört elle sarılmana kıymet veriyoruz. Yarınların güvencesi birikimine, binlerce aileye iş imkanı sağlamana, ekmek teknesi olmana kıymet veriyoruz. Ülkemiz için ürettiklerine, bu ülke için kurduğun hayallere, kahramanca mücadelene kıymet veriyoruz. Biz el üstünde tuttuğumuz Türk liramıza kıymet veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun seni de tasarruflarını da koruyoruz. Haydi gel, korumalı vadeli mevduat ve katılım hesabına geç, Sen kazan ki Türkiye kazansın. “ ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

İşte kur korumalı Türk lirası mevduatı için hazırlanan kamu spotu

Yeni kamu spotu sosyal medyanın gündeminde

Paylaşılan yeni kamu spotu, sosyal medyada da çok fazla tepki geldi. Paylaşıma destek geldiği kadar, kamu spotunu ve dolayısıyla kur korumalı Türk lirası mevduatını olumsuz yönde eleştirenler de oldu.