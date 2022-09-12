Kuru fasulye, lif açısından oldukça zengin bir besindir ve müdavimleri ülkemizde çok fazladır. Lezzeti ile oldukça beğenilse de gaz yaptığı için bazen yiyenlerin, ‘‘bir daha yemeyeceğim’’ dediği bile görülür. Biz de sizler için oldukça sevilerek tüketilen bu yiyeceğin neden şişkinlik ve gaz sorununa sebep olduğunu bu yazımızda açıklamak istedik.

Fasulye; içerisinde potasyum, magnezyum, demir, çinko ve folat gibi önemli vitamin ve mineralleri barındırır. İnsanlar, besin değeri yüksek olduğu için bu yiyeceği tüketmeyi bir yandan seviyor bir yandan da çok fazla gaz çıkarmaları nedeniyle yedikten sonra pişman olabiliyorlar.

Tabii ki bu yemek yüzünden yellenmek istemeyenler için çözüm önerileri sunmaktan geri kalmayı da düşünmüyoruz. O zaman gelin, önce kuru fasulyenin neden mideyi bu kadar rahatsız ettiğine ve bu problemin nasıl önlenebileceğine bir bakalım.

Lifli besinleri bir anda çok fazla tüketmek gaz yapar.

Bu besin, içerisinde sindirim sistemi için faydalı olan diyet lifi barındırır ve bu lif kolona ulaştığında, orada yaşayan diğer bakteriler tarafından fermente edilir. Yani gaz, bu fermantasyon (mayalanma) sonucunda oluşan istenmeyen bir durum diyebiliriz.

Anlayacağınız lifin fazlası; ishal, mide ağrısı, gaz çıkarma gibi sorunlara neden olduğu için zararlıdır. Bu nedenle, kuru fasulye yedikten sonra dayanılmaz gaz sancıları çekiyor, çok fazla gaz çıkarıyorsanız yemeği fazla kaçırmanız bu duruma sebep olmuş olabilir.

Gaz sorunun diğer sebebi: Bu besinin yüksek oranda rafinoz içermesi

Rafinoz, fasulye hariç lahana, brokoli gibi gıdalarda da bulunan ve zor sindirilen bir karbonhidrat türüdür. Ayrıyeten sindirim sistemimizde rafinozu kolay sindirmeye yarayan, alfa-galaktosidaz adlı bir enzimin bulunmaması nedeniyle bu karbonhidrat çeşidini sindirmemiz daha zordur. Çünkü bu karbonhidrat, mide ve ince bağırsaktan sindirilmeden geçebilir.

Nasıl oluyor derseniz, rafinoz bağırsak bakterileri tarafından fermente edilsin diye kalın bağırsağa gider. Böylece gaz ve şişkinliğe neden olan metan, karbondioksit ve karbon gazları üretildiği için arka arkaya hem kulaklara hem de koku duyusuna hitap eden bir gaz şöleni ortaya çıkar diyebiliriz.

Gaz çıkarmak istemeyenler dikkat! Kuru fasulye yemeden önce bunlara dikkat etmenizde fayda var.

Kuru fasulyenin gaz yapmaması için fasulyeleri pişirmeden önce ıslatırsanız fasulyenin içerisindeki rafinoz içeriği önemli oranda azalır. Bazıları, fasulye gibi baklagillerin sindirimini kolaylaştırsın diye, alfa-galaktosidaz içeren enzim takviyeleri kullanabiliyor.

Biz bunu kesinlikle bir doktora danışmadan kimsenin kullanmasını tavsiye etmeyiz. Mesela yemekten sonra bol su içerek de sindirimin hızlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ancak bu yöntemle de gaz çıkarmanız muhtemel olsa da en azından yellenme şiddetini azaltmış olursunuz.

Kaynaklar: Healthline, Fatherly, Cure Joy, MEL Magazine