Kuş Sesleri, İnsanların Kendini İyi Hissetmesini Sağlıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre doğada yürüyüş yaparken duyduğumuz kuş sesleri, mental olarak daha iyi hissetmemizi sağlıyor.

Doğada çıktığımız küçük bir gezinti bile kendimizi daha iyi hissetmemize olanak sağlıyor. Son yapılan araştırmalara göre bizi iyi hissettiren şey sadece yürüyüş yapmak değil, aynı zamanda yürüyüş sırasında duyduğumuz bazı kuş sesleri.

ABD’deki bir üniversitede biyoloji üzerine yüksek lisans öğrenimi gören Danielle Feraro, doğada geçirilen zamanın insanların refahına nasıl olumlu katkı sağladığı üzerine bir araştırma yürüttü. Yapılan araştırmanın sonucuna göre insanlar, kuş sesleri duyduğu zaman kendilerini daha iyi hissediyor.

Araştırmaya göre kuş sesleri, insanları mutlu ediyor

Danielle Ferraro, doğada bulunan birçok niteliğin insan refahına katkıda bulunduğunu, ancak araştırmalarında sadece duyusal niteliklere yoğunlaştığını belirtiyor. Ferraro ve ekibi, araştırmalarının ilk aşamasında kuş seslerinden oluşan bir ses kaydını, bir parktaki hoparlörler üzerinden verdi.

Parkın bir kısmında, sınırlı sayıda kuştan oluşan bir ses kaydı verilirdi. Diğer kısımda verilen ses kaydında çok daha fazla türden kuşlara ait sesler bulunuyordu. Parkın geri kalan kısmında ise hoparlörler tamamen kapatıldı.

Araştırma sonunda yapılan ankette, kuş sesi duyarak yürüyüş yapanlar, herhangi bir ses duymadan yürüyüşüne devam eden insanlara göre kendilerini çok daha iyi hissettiklerini dile getirdi. Fazla kuş türünden oluşan ses kaydına maruz kalan insanlar ise hem kendilerini çok daha iyi hissettiklerini hem de parkta birden fazla kuş türünün olmasından son derece memnun olduklarını belirtti.

Böylelikle sadece belirli bir türün değil, birden fazla kuş türünün insan sağlığına olumlu katkıda bulunduğu kanıtlanmış oldu. Ancak araştırmanın küçük bir örneklem grubunda gerçekleştirilmesi nedeniyle konu üzerinde daha fazla inceleme yapılması gerekiyor.