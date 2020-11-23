Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı ve ünlü fotoğrafçı Letizia Battaglia tarafından çekilen görsellerin kullanıldığı reklam kampanyasını, sosyal medya ve siyasetçilerden gelen tepkiler üzerine geri çekti.

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaşmış olduğu yeni tanıtım görsellerinde, “bir kız çocuğu gibi hayaller ve umutlarla dolu bir şehir” açıklaması altında sarı renkli bir Lamborghini ve kız çocuklarına yer vermişti.

Söz konusu fotoğrafların Palermo sokaklarındaki çekimleri, Sicilya'daki mafya cinayetleri sonrası çektiği olay yeri fotoğraflarıyla tanınan ve ülkenin en saygın fotoğrafçılarından olan Letizia Battaglia tarafından gerçekleştirilmişti.

Söz konusu tanıtım kampanyası, Lamborghini’nin hiç de beklemediği bir şekilde hem sosyal medyadan hem de siyaset dünyasından tepki gördü ve İtalyan marka, tepkiler üzerinde reklam kampanyasını geri çekmek zorunda kaldı.

Tanıtım görsellerine tepki gösterenler arasında Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da yer alıyordu. Söz konusu fotoğrafların ardından “çocuk haklarına saygı ile sanatçı özgürlüğü” arasında bir seçim yapmak durumunda kaldığını söyleyen Orlando, Lamborghini'den reklam kampanyasını geri çekmesini talep etti.

Lamborghini, gelen tepkiler üzerinde reklam kampanyasını geri çekmiş olsa da tepkilere karşı açıklamada bulunmaktan da geri durmadı ve kampanyanın “lüks spor arabalarla birlikte İtalyan bölgelerinin güzelliklerini yüceltme” amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

85 yaşındaki fotoğrafçı Letizia Battaglia ise, “Tepkiler beni çok kırdı. Benim için Palermo, büyümekte olan ve masum bakışlı bir kız çocuğudur.” ifadeleriyle kız çocuklarını model olarak kullanılmasının şehri ve aracı yüceltici bir anlam taşıdığını belirtti.

Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu üyesi milletvekili Paolo Lattanzio ise ünlü fotoğrafçının açıklamaları üzerine, “Sanata sansür uygulanmamalı, buna şüphe yok. Ama bu, Lamborghini'nin Palermo'daki reklam kampanyası vakasında olduğu gibi yanlış bir mesaj iletilmesine her zaman izin verilebileceği anlamına gelmez. Projenin iyi niyetli olduğu şüphesiz ama bir şehri kız çocuğu gibi tanımlama fikri, çocukların bedenlerinin metalaştırılması karşısında görünmez hale geliyor. Sonuçta 'kadın, para ve araba' şeklinde kabul edilemez bir tema sürdürülmüş oluyor. Otomotiv firmasının fotoğrafları geri çekme kararı bu nedenle doğru olmuştur.” ifadelerini kullandı.