Türkiye'nin dev giyim mağazaları zinciri LC Waikiki, internet sitesinde ikinci el kıyafetler satmaya başladı. Şirket, bu kıyafetlerin satışında 'sürdürülebilirlik' vurgusu yapsa da sosyal medya, durumu pek de böyle karşılamadı.

Türkiye’nin en büyük mağaza zincirlerinden biri olan ve ülkemizde 79 ilde 400’den fazla mağazasıyla hizmet veren LC Waikiki, bugün sosyal medyada fazlaca tartışılmaya başlayan ve dikkat çeken bir uygulamayla gündeme geldi. Ülkemizde en uygun fiyatlı giyim ürünleri satan mağazalar arasında yer alan LC Waikiki, internet sitesinde ikinci el ürünler satmaya başladı.

LC Waikiki’nin sosyal medyada gündem olan bu uygulaması, henüz şirketin internet sitesinde görülür bir sayfa olarak yer almıyor. İkinci el ürünlerin listelenmesine ancak “Erkek LC Waikiki 2. El Erkek İkinci El Ürün” ya da “Kadın LC Waikiki 2. El Kadın İkinci El Ürün” gibi anahtar kelimelerle arama yapıldığında ulaşılabiliyor.

Sürdürülebilir bir gelecek vurgusu yapılıyor

LC Waikiki tarafından ikinci el ürünlerin ilan sayfasında koyulan açıklamadaysa uygulamanın neden başlatıldığına açıklama olabilecek ifadeler yer alıyor. Sayfada “2. el ürünlerle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabilirsiniz.” açıklaması bulunuyor.

LC Waikiki tarafından başlatılan bu ikinci el kıyafet satışları,sürdürülebilirlik vurgusuna rağmen daha çok kötüye giden ekonomi için bir ‘gösterge’ olarak görüldü. Zira LC Waikiki’nin listelediği ikinci el ürünlerin fiyatları, önceki dönemlerde satılan sıfır ürünlerin fiyatlarının bile üzerindeydi. LC Waikiki’nin başlattığı uygulamaya sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi: