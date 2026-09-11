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League of Legends'a Dev Güncelleme: Sesli Sohbet, Ranked 5s, Yeni Classic Şampiyonları ve Dahası...

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League of Legends'a tüm takımı kapsayan sesli sohbet, yenilenen Ranked 5s ve Classic modu güncellemeleri geliyor.

League of Legends'a Dev Güncelleme: Sesli Sohbet, Ranked 5s, Yeni Classic Şampiyonları ve Dahası...
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Riot Games, önümüzdeki dönemde League of Legends'a eklenecek devasa yenilikleri ve güncellemeleri duyurdu.

Genişletilen sesli iletişimden Ranked 5s'in dönüşüne, Classic modundaki iyileştirmelerden yeni ARAM: Mayhem içeriklerine kadar pek çok fark yaratan düzenleme oyuncuları bekliyor. İşte Season 3 Act 2 ve sonrasında Sihirdar Vadisi'ne damga vuracak tüm detaylar!

İçerikten Görseller

League of Legends'a Dev Güncelleme: Sesli Sohbet, Ranked 5s, Yeni Classic Şampiyonları ve Dahası...
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Yeni sesli sohbet geliyor

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Sadece hazır gruplarla sınırlı olan sesli sohbet sistemi, artık takımdaki tüm oyuncuların erişimine açılıyor. Daha yüksek stabilite, hızlı bağlantı ve gelişmiş gürültü engelleme özellikleriyle desteklenen yeni sistem, oyuncu güvenliğini korumak adına takdir seviyesi 3 ve üzeri olanlara sunulacak.

Sistem ilk olarak 26.20 Yaması ile Kuzey Amerika ve Okyanusya sunucularında test edilecek, başarılı bulunması halinde diğer bölgelere yayılacak. Ayrıca oyuncuların ses tonlarını değiştirebilmesine imkan tanıyan “voice skin” özelliği de bu güncellemeyle oyuna eklenecek.

Classic moduna yeni şampiyonlar geliyor

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Classic modunda doğrudan oyuncu geri bildirimlerine dayanan geniş kapsamlı değişiklikler yapılıyor:

  • Oynanış ve Ödüller: Harita ışıklandırması ve dokuları aydınlatılırken IP ve XP kazanım oranları artırıldı. Oyunculara iki ekstra rün sayfası ve ikinci bir “Günün Galibiyeti” bonusu verilirken, rün fiyatlarında da indirime gidildi.
  • Şampiyon Kadrosu: Poppy, Xin Zhao, Shyvana, Galio ve Fiora 26.18 Yaması ile kadroya dâhil oluyor. Graves ve üç Bilgewater şampiyonu ise bir sonraki yamada oyuncularla buluşacak.

ARAM: Şamata'ya yeni müzik teması ve görevler yolda

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Yeni ARAM: Şamata seti, sezonun ana konsepti olan müzik temasını merkezine alıyor. Maç başlangıçlarına eklenen farklı müzikal performanslar, Arena’daki Guests of Honor sistemine benzer bir çeşitlilik sunacak. Yeni eklentilerin yanı sıra Şamata ilerleme sisteminden bağımsız çalışan özel ödüllü görevler de moda eklenecek.

Oyuncuların merakla beklediği Ranked 5s de stratejik derinliği artıran yeni yapısıyla 26.18 Yaması'nda geri dönüyor. Clash moduna benzeyen yeni yasaklama ve seçim aşamasında, takımlar rakipleri hakkında stratejik bilgilere erişebilecek. Hafta sonu sıra saatleri genişletilirken, ilk Ranked 5s döneminin ödülleri de bu yamada dağıtılacak.

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