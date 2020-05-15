Oyuncu Telefonu Lenovo Legion İçin Yeni Tanıtım Videosu

Lenovo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyuncu telefonu Legion ile ilgili yeni bir tanıtım videosu daha paylaşıldı. Telefonun yatay kullanımdaki arayüzünü ortaya koyan tanıtım videosu, içerdiği ifadeler ile fazlasıyla iddialı olduğunu ortaya koyuyor.

Çinli teknoloji devi Lenovo, bir süredir üzerinde çalıştığı oyuncu telefonu Legion için yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşılan yeni video, önceki tanıtımlarda olduğu gibi cihazın dikey değil yatay kullanım için geliştirildiğinin altını çiziyor.

Lenovo'nun Legion ile ilgili daha önce yaptığı paylaşımlar, cihazın yatay olarak yerleştirilmiş bir ön kameraya sahip olacağını ortaya koyuyordu. Şirketin yeni tanıtım videosu da bu tasarım ile paralel şekilde Lenovo Legion'ın tamamen yatay kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Çünkü Lenovo, Legion'ın arayüzünü yatay kullanıma en iyi şekilde uyum sağlaması için özel olarak optimize etmiş.

Legion'ın yatay kullanım için optimize edilmiş arayüzü böyle görünüyor

Lenovo tarafından oluşturulan yeni tanıtım videosu, iddialı bir açıklamaya da sahip. Yetkililer, hazırladıkları videoda Legion'ın görsel deneyimi en üst seviyeye getireceğini ifade ediyorlar. Yani Lenovo'nun Legion ile ilgili planları, en azından şirket tarafından ciddi bir şekilde önemseniyor gibi görünüyor.

Lenovo Legion için oluşturulan yeni tanıtım videosu

Lenovo, Legion'ın çıkış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, son birkaç ayını yeni akıllı telefonuna ayırdı ve bu telefonun mümkün olan en iyi deneyimi sunması için çalışmalarını sürdürüyor. Telefonla ilgili olarak keşfetmemiz gereken hala pek çok şey var ancak Lenovo, günler geçtikçe yeni telefonuyla ilgili daha fazla detayı ortaya koyacaktır.