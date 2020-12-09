Lenovo'nun dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı olarak tanıttığı ThinkPad X1 Fold, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Cihaz, katlanabilir yapısıyla özel bir deneyim sunuyor olsa da fiyatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

Çinli teknoloji şirketi Lenovo, bu yılın başlarında düzenlenen CES 2020’de, Lenovo ThinkPad X1 Fold’u “dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı” sıfatıyla tanıtmıştı. Yaklaşık 2 ay kadar önce ABD’de astronomik bir fiyatla ön siparişe açılan ThinkPad X1 Fold, artık Türkiye’de de ön siparişe açılmış durumda.

Samsung Galaxy Fold gibi katlanabilir akıllı telefonlar, tablet ile akıllı telefon deneyimini bir araya getirirken; Lenovo ThinkPad X1 Fold, tablet ile dizüstü bilgisayar deneyimini bir araya getiriyor. Zira ThinkPad X1 Fold’u ister “L” pozisyonda tutarak dokunmatik ekranlı bir mini dizüstü bilgisayar olarak kullanabiliyor, ister tam açık pozisyonda kablosuz bir klavyeye bağlayarak 13 inçlik bir bilgisayar olarak kullanabiliyor, isterseniz de elinize alıp bir tablet gibi kullanabiliyorsunuz.

Lenovo ThinkPad X1 Fold'un farklı kullanım senaryoları

Lenovo ThinkPad X1 Fold’u katlanabilir akıllı telefonlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de bir mobil işletim sistemi ile değil, Windows 10 Pro gibi profesyonellerin kullanımı için geliştirilmiş bir işletim sistemi ile çalışıyor olması. Microsoft’un çift ya da katlanabilir ekranlı cihazlar için geliştirmekte olduğu işletim sistemi Windows 10X henüz piyasaya sürülmediğinden şu an için özelleştirilmiş bir Windows 10 deneyimi ile idare etmeniz gerekiyor.

Lenovo ThinkPad X1 Fold özellikler

Ekran: 13.3 inç OLED (2048x1536)

İşlemci: Intel Core i5

RAM: 8GB LPDDR4X

Grafik: Intel UHD Graphics

Depolama: 1 TB'a kadar NVMe SSD

Batarya: 50Whr

Bağlantı Noktaları: 1x USB Type C Gen 1, 1x USB Type C Gen 2, 1x SIM kart, 1x DisplayPort (USB Type C ile)

Kablosuz Bağlantı: WiFi 6, 5G/LTE/4G, Bluetooth 5.0

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Lenovo ThinkPad X1 Fold fazlasıyla özel bir cihaz ve fiyat etiketi de buna göre belirlenmiş durumda. Zira Lenovo Türkiye’nin ThinkPad X1 Fold için yayınlamış olduğu ön sipariş sayfasına göre “dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı” Türkiye’de 42.499 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.