Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Bilgisayar, cep telefonu, yapı market, otomotiv ve daha birçok kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
''Bu içerik 05.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Razer Cobra Pro Oyuncu Mouse
10 özelleştirilebilir tuşa, 11 bölgeli RGB aydınlatmaya ve 30K optik sensöre sahip Razer Cobra Pro oyunseverlerin tercihi oluyor. Günün fırsatları arasında yer alan bu mouse, %10 Prime fırsatıyla 4.306,99 TL’ye düşmüş durumda.
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ASUS USB-AC58 DualBand AC1300 Çift Antenli Yüksek Çekim Kablosuz USB Adaptör
USB 3.0 arayüzü ile hızlı veri aktarımı sağlayan Asus adaptör çift antene sahip. Çok sayıda kişinin tercih ettiği bu ürün 1.025,10 TL ile listemizde yerini alıyor.
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HyperX Cloud Stinger 2 Kablosuz Oyun Kulaklığı
Gürültü önleyici mikrofonu, 20 saate kadar pil ömrü ve hafızalı köpük tasarı ile dikkat çeken HyperX Cloud Stinger 2, Amazon’da 2.487,33 TL’ye düştü.
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Acer Nitro ED240QS3bmiipx Gaming Monitör
23,6 inç Curved ekrana sahip Acer Monitör, 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi ikiye katlıyor. Monitörü satın almak isterseniz şimdi 5.373,49 TL’ye satışta.
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SAMSONITE KF9-01-002 Mysight USB Girişli Notebook Çantası
Elektronik cihazlarınızın şarj edilebilmesi için bir USB girişine ve bavulunuza asmaya imkân sağlayan bir arka bölüme sahip Samsonite çanta, 15.6" bilgisayarınızla uyumludur. Ürün 1.619,19 TL’ye satışta.
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Soundcore by Anker H30i Bluetooth Kulaklık
70 saat oynatma süresi, 40mm sürücüler ve Bluetooth 5.3 bağlantı özellikleriyle listemizde yerini alan kulaklık, 1.146,65 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında karşımıza çıkıyor.
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HyperX Pulsefire Mat Gaming Mouse Pad
Dikişli kenarları ve kaydırmaz tabanı sayesinde uzun kullanımlara olanak tanıyan HyperX mouse pad, 626,29 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
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Hobimtek TP5-3570 PS5 Soğutucu Organizatör/ Playstation Standı
3 USB HUB'I ve 3 ayarlanabilir fan hızı ile ön plana çıkan organizatöre kulaklık, Playstation 5 ve joystick yerleştirilebilir. Ürün, 1.042,00 TL fiyata sahip.
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JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör
IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan JBL hoparlör; 12 saate kadar oynatma süresi, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve kolay taşınabilirliği ile dikkat çekiyor. Ürünü 2.489,00 TL’ye satın alabilirsiniz.
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UGREEN 2.0 A USB-A & Micro USB Data ve Şarj Kablosu
122,55 TL fiyata sahip UGREEN şarj kablosu, 1m uzunluğu ve 480 Mbps veri aktarım hızı ile dikkat çekiyor.
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