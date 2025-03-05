Oyuncu Monitöründen Kulaklığa: Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Bugün Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bilgisayar, cep telefonu, yapı market, otomotiv ve daha birçok kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

''Bu içerik 05.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Razer Cobra Pro Oyuncu Mouse

Razer Cobra Pro Oyuncu Mouse

10 özelleştirilebilir tuşa, 11 bölgeli RGB aydınlatmaya ve 30K optik sensöre sahip Razer Cobra Pro oyunseverlerin tercihi oluyor. Günün fırsatları arasında yer alan bu mouse, %10 Prime fırsatıyla 4.306,99 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ASUS USB-AC58 DualBand AC1300 Çift Antenli Yüksek Çekim Kablosuz USB Adaptör

ASUS USB-AC58 DualBand AC1300 Çift Antenli Yüksek Çekim Kablosuz USB Adaptör

USB 3.0 arayüzü ile hızlı veri aktarımı sağlayan Asus adaptör çift antene sahip. Çok sayıda kişinin tercih ettiği bu ürün 1.025,10 TL ile listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HyperX Cloud Stinger 2 Kablosuz Oyun Kulaklığı

HyperX Cloud Stinger 2 Kablosuz Oyun Kulaklığı

Gürültü önleyici mikrofonu, 20 saate kadar pil ömrü ve hafızalı köpük tasarı ile dikkat çeken HyperX Cloud Stinger 2, Amazon’da 2.487,33 TL’ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Acer Nitro ED240QS3bmiipx Gaming Monitör

Acer Nitro ED240QS3bmiipx Gaming Monitör

23,6 inç Curved ekrana sahip Acer Monitör, 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi ikiye katlıyor. Monitörü satın almak isterseniz şimdi 5.373,49 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

SAMSONITE KF9-01-002 Mysight USB Girişli Notebook Çantası

SAMSONITE KF9-01-002 Mysight USB Girişli Notebook Çantası

Elektronik cihazlarınızın şarj edilebilmesi için bir USB girişine ve bavulunuza asmaya imkân sağlayan bir arka bölüme sahip Samsonite çanta, 15.6" bilgisayarınızla uyumludur. Ürün 1.619,19 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Soundcore by Anker H30i Bluetooth Kulaklık

Soundcore by Anker H30i Bluetooth Kulaklık

70 saat oynatma süresi, 40mm sürücüler ve Bluetooth 5.3 bağlantı özellikleriyle listemizde yerini alan kulaklık, 1.146,65 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HyperX Pulsefire Mat Gaming Mouse Pad

HyperX Pulsefire Mat Gaming Mouse Pad

Dikişli kenarları ve kaydırmaz tabanı sayesinde uzun kullanımlara olanak tanıyan HyperX  mouse pad, 626,29 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan indirimli fiyatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hobimtek TP5-3570 PS5 Soğutucu Organizatör/ Playstation Standı

Hobimtek TP5-3570 PS5 Soğutucu Organizatör/ Playstation Standı

3 USB HUB'I ve 3 ayarlanabilir fan hızı ile ön plana çıkan organizatöre kulaklık, Playstation 5 ve joystick yerleştirilebilir. Ürün, 1.042,00 TL fiyata sahip.

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JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan JBL hoparlör; 12 saate kadar oynatma süresi, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve kolay taşınabilirliği ile dikkat çekiyor. Ürünü 2.489,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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UGREEN 2.0 A USB-A & Micro USB Data ve Şarj Kablosu

122,55 TL fiyata sahip UGREEN şarj kablosu, 1m uzunluğu ve 480 Mbps veri aktarım hızı ile dikkat çekiyor.

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