Bugün Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bilgisayar, cep telefonu, yapı market, otomotiv ve daha birçok kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

''Bu içerik 05.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Razer Cobra Pro Oyuncu Mouse

10 özelleştirilebilir tuşa, 11 bölgeli RGB aydınlatmaya ve 30K optik sensöre sahip Razer Cobra Pro oyunseverlerin tercihi oluyor. Günün fırsatları arasında yer alan bu mouse, %10 Prime fırsatıyla 4.306,99 TL’ye düşmüş durumda.

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USB 3.0 arayüzü ile hızlı veri aktarımı sağlayan Asus adaptör çift antene sahip. Çok sayıda kişinin tercih ettiği bu ürün 1.025,10 TL ile listemizde yerini alıyor.

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Gürültü önleyici mikrofonu, 20 saate kadar pil ömrü ve hafızalı köpük tasarı ile dikkat çeken HyperX Cloud Stinger 2, Amazon’da 2.487,33 TL’ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

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23,6 inç Curved ekrana sahip Acer Monitör, 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi ikiye katlıyor. Monitörü satın almak isterseniz şimdi 5.373,49 TL’ye satışta.

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Elektronik cihazlarınızın şarj edilebilmesi için bir USB girişine ve bavulunuza asmaya imkân sağlayan bir arka bölüme sahip Samsonite çanta, 15.6" bilgisayarınızla uyumludur. Ürün 1.619,19 TL’ye satışta.

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70 saat oynatma süresi, 40mm sürücüler ve Bluetooth 5.3 bağlantı özellikleriyle listemizde yerini alan kulaklık, 1.146,65 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında karşımıza çıkıyor.

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Dikişli kenarları ve kaydırmaz tabanı sayesinde uzun kullanımlara olanak tanıyan HyperX mouse pad, 626,29 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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3 USB HUB'I ve 3 ayarlanabilir fan hızı ile ön plana çıkan organizatöre kulaklık, Playstation 5 ve joystick yerleştirilebilir. Ürün, 1.042,00 TL fiyata sahip.

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IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan JBL hoparlör; 12 saate kadar oynatma süresi, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve kolay taşınabilirliği ile dikkat çekiyor. Ürünü 2.489,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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122,55 TL fiyata sahip UGREEN şarj kablosu, 1m uzunluğu ve 480 Mbps veri aktarım hızı ile dikkat çekiyor.

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