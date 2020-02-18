LG, Askeri Dayanıklılıktaki 3 Yeni Telefonunu Duyurdu

LG, K serisi telefonlarına 3 yeni üye ekledi. Şirketin duyurduğu her 3 model de birbirine fazlasıyla benzerken, askeri dayanıklılık sertifikalarına sahipler. LG, yeni telefonlarının fiyatını açıklamadı ancak söz konusu modeller, kısa bir süre sonra ABD ve Avrupa pazarına giriş yapacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG, düzenlediği bir etkinlikle "K" serisine 3 yeni üye ekledi. Tümü askeri dayanıklılık sertifikasına sahip olan telefonlar; "K61", "K51S" ve "K41S" olarak isimlendiriliyor. Askeri dayanıklılık sertifikasına sahip olmasına rağmen tasarımsal olarak fazlasıyla şık görünen telefonlar, pek çok tüketicinin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

LG'nin yeni telefonları, teknik özellikleri açısından hayli benzerlik gösteriyor. Şirket, her üç modelinde de aynı işlemciyi kullanırken telefonların boyutlarını da aynı tutmuş durumda. Dörtlü kamera kurulumlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran telefonlar, K serisindeki ilk delikli ekranlara sahip modeller olarak dikkat çekiyor. Dilerseniz şimdi, bu telefonların özelliklerine tek tek yakından bakalım.

LG K61 teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç, FHD+ çözünürlük (19.5:9)

İşlemci: 2.3 GHz, 8 çekirdekli

RAM: 4 GB

Depolama: 64 ya da 128 GB (2 TB'ye kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 48 MP (ana kamera) + 8 MP (Ultra geniş açı), 2 MP (makro sensör), 5 MP (derinlik sensörü)

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.000 mAh

Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, NFC, GPS / GLONASS

Sertifika: MIL-STD 810G

Boyutlar: 164.5 mm x 77.5 mm x 8.4 mm

LG K51S teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç, HD+ çözünürlük (20:9)

İşlemci: 2.3 GHz, 8 çekirdekli

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB (2 TB'ye kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 32 MP (ana kamera), 5 MP (ultra geniş açı), 2 MP (makro sensör), 2 MP (derinlik sensörü)

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4.000 mAh

Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, NFC, GPS / GLONASS

Sertifika: MIL-STD 810G

Boyutlar: 165.2 mm x 76.7 mm x 8.2 mm

LG K41S teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç, HD+ çözünürlük (20:9)

İşlemci: 2.3 GHz, 8 çekirdekli

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB (2 TB'ye kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 13 MP (ana kamera), 5 MP (ultra geniş açı), 2 MP (makro sensör), 2 MP (derinlik sensörü)

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.000 mAh

Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, NFC, GPS / GLONASS

Sertifika: MIL-STD 810G

Boyutlar: 165.7 mm x 76.4 mm x 8.2 mm

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan LG'nin K serisindeki yeni telefonlarının fiyatları şu an için açıklanmadı. ABD ve Avrupa'daki tüketiciler, bu telefonlarla 2020'nin ikinci çeyreği itibarıyla tanışma imkanı yakalayacaklar. Telefonların fiyatlarının da ilgili pazarlara girmesiyle belli olması bekleniyor.