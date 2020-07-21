LG, yeni oyuncu monitörü UltraGear 27GN950'yi duyurdu. Dünyada ilk kez 4K çözünürlük, 1 ms gecikme süresi ve Nvidia'nın G-Sync teknolojisini bir araya getiren monitör, etkileyici özellikleriyle oyuncuların gözdesi olacak gibi görünüyor.

Video oyun sektörü her geçen gün biraz daha gelişiyor ve bu gelişme, daha güçlü donanımlara duyulan ihtiyacı artırıyor. Teknoloji üreticileri de bu bağlamda çalışmalarını sürdürerek bugüne kadar görülmemiş kadar güçlü donanımları piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Şimdiyse Güney Koreli teknoloji teknoloji devi LG, dünyada ilk kez Nvidia'nın G-Sync teknolojisi ile birleştirilmiş olan 4K 1 ms oyuncu monitörünü duyurdu.

LG'nin yeni oyuncu monitörü "UltraGear" serisinin yeni bir üyesi ve oyunculara benzersiz bir deneyim sunmayı vadediyor. "27GN950" koduna sahip olan monitör, 27 inç büyüklüğü ile fazlasıyla yeterli büyüklükte görüntü alanı sunarken, IPS yapısı ile de kalitesinden ödün vermiyor. LG, yeni oyuncu monitörü ile özellikle de büyük pazarlarda oyun kurucu olduğunu ispatlamaya çalışıyor gibi görünüyor.

Karşınızda LG UltraGear 27GN950

LG UltraGear, DCI-P3 renk uzayının yüzde 98'ini karşılıyor. Bu da oyuncuların, neredeyse tam doğrulukta renklerle karşılaşmasını sağlıyor. Ayrıca LG'nin Nano IPS teknolojisi, bu renklerin hassas bir şekilde üretilmesini sağlıyor. DisplayPort aracılığıyla 144 Hz tazeleme oranı sunan monitör, 4K çözünürlüğünde UHD görüntüleri 10 bitte ve neredeyse kayıpsız olarak sunuyor.

LG'nin yeni oyuncu monitörü, VESA DisplayHDR 600 sertifikası ile Nvidia G-Sync teknolojisini birleştiriyor. Bu da oyunseverlere, yüksek çözünürlükte ekran yırtılması gibi sorunlar yaşatmıyor. Nvidia GeForce OEM Başkan Yardımcısı Kaustubh Sanghani, bugüne kadarki en gelişmiş Nvidia G-Sync desteğini LG UltraGear 27GN950'yle sunmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ediyor.

Güçlü donanımlara ihtiyaç duyan tek kitle oyuncular değil. Video düzenleme üzerinde çalışan profesyonel isimler de bu denli güçlü donanımlara ihtiyaç duyuyorlar. LG'nin UltraGear 27GN950 modeli, bu tür bir ihtiyacı olan profesyonellerin de beklentisini tümüyle karşılayabilecek türden. LG Electronics Business Başkan Yardımcısı Jang Ik-hwan, UltraGear 27GN950'nin monitör teknolojilerinin sınırlarını zorladığını ifade ediyor.

LG UltraGear 27GN950 teknik özellikleri

Ekran: 27 inç IPS

27 inç IPS Çözünürlük: 4K UHD (3.840 x 2.160 piksel)

4K UHD (3.840 x 2.160 piksel) Parlaklık: 400 nit

400 nit Renk Gamı: DCI-P3'ün yüzde 98'i

DCI-P3'ün yüzde 98'i Renk Biti: 1.07 B

1.07 B Yenileme Oranı: 144 Hz

144 Hz Tepki Süresi: 1 ms GTG

1 ms GTG HDR: Mevcut, VESA DisplayHDR 600

Mevcut, VESA DisplayHDR 600 Uyumluluk: Nvidia G-Sync

Nvidia G-Sync Bağlantı: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, USB Type-A 3.0, ses çıkışı

2 x HDMI, 1 x DisplayPort, USB Type-A 3.0, ses çıkışı Tasarım: Yüksekliği ayarlanabilen, eğimli yapıda stand

LG UltraGear 27GN950 fiyatı

LG yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, UltraGear 27GN950'nin fiyat ve çıkış tarihine değinilmedi. Yetkililer, 4K çözünürlük sunan bu etkileyici oyuncu monitörünün Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'daki bazı ülkelerde satışa çıkacağını ifade ediyorlar. LG'nin yeni oyuncu monitörünün Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.