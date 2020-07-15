Xiaomi’nin 34 İnçlik Kıvrımlı Oyuncu Monitörü Satışa Çıktı

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi’nin yeni oyuncu monitörü olan 34 inçlik Mi kıvrımlı monitör piyasaya çıktı. 4 ms tepki süresi olan ekran AMD FreeSync ile de uyumlu olarak üretildi.

Huawei ile ABD arasında yaşanan sorunlar ve ABD-Çin ticaret savaşı boyunca, en azından görünürde etliye sütlüye karışmayan ve kimsenin tepkisini çekmeden yoluna devam eden Xiaomi, ürün gamını her geçen gün genişletmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Mi markası altında 34 inçlik kıvrımlı bir oyuncu monitörü çıkaracağı ifade edilen firma, 11 ay sonra sözünü yerine getirdi. Yeni oyuncu monitörü oldukça dikkat çekici özelliklere sahip.

İnsan gözüne uyumlu kıvrım

Xiaomi bu modelde alışıldık ekran ölçülerinin biraz dışına çıktı. 34 inçlik monitörün çözünürlüğünün 3440x1440 olması da bu durumun en bariz göstergelerinden biri. 21:9 gibi monitörlerde çok sık görmediğimiz bir en boy oranına sahip olan monitörün kıvrımı ise 1500 R, yani insanların doğal görüş alanları ile örtüşüyor.

Oyuncuları hedefleyen bu yeni monitör 4 ms gibi oldukça düşük bir tepki süresine sahip. Özellikle 2K oyun deneyimi için ideal olan cihazın AMD FreeSync Premium desteği de bulunuyor. Ekranın yenilenme hızı ise hedef kitlesinin de bekleyeceği üzere 144 Hz. sRGB renk alanının %121’ini kapsayan ekran, 300 nit parlaklığa ve 3000:1 kontrast oranına sahip.

34 inçlik Xiaomi kıvrımlı oyuncu monitörü, 2 HDMI 2.0 girişine, iki görüntü girişine, bir ses girişine ve bir de elektrik için AC girişine sahip olacak. Ekranın kutusundan ayaklık çıkacak olsa da duvara sabitlemek istemeniz halinde kullanabileceğiniz vidalar da içeriğe dahil olacak.

Xiaomi yeni ekranına güveniyor

Xiaomi, 34 inçlik ekranın henüz hangi ülkelerde satışa çıkacağı konusunda kesin bir açıklama yapmadı. Haliyle bu cihazı ülkemizden satın alıp alamayacağımızı, alabileceksek ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Cihazın fiyatı ise 399 euro, yani bugünün kuruyla 3.119 TL olarak açıklandı. Bu fiyatın ülkemizde ne seviyede olacağı ise tabii ki bilinmiyor.

Xiaomi ekranın dışında yakın zamanda aralarında Mi Notebook 14 ve Mi Notebook 14 Horizon gibi cihazların da yer aldığı pek çok ürün tanıttı. Huawei’nin yokluğunda firma, Çin’in dünyadaki en ciddi firması olmayı sürdürecek gibi gözüküyor.