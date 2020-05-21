LG Q61 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, bütçe dostu yeni akıllı telefonu LG Q61’i tanıttı. 6,5 inç Full HD+ IPS ekranla birlikte gelen cihaz, 48 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası ile dikkat çekiyor.

LG, Güney Kore’de düzenlediği lansmanda bütçe dostu Q serisine yeni bir model daha ekledi. İnci beyazı rengi ile oldukça hoş görünen LG Q61, yumuşak bir tasarım diline sahip. Cihazın ekranını saran çerçeveler biraz kalın, ancak LG Q61’in orta segmentte konumlanan bir telefon olduğunu unutmamak gerekiyor.

LG Q61, 2340 x 1080 piksel çözünürlük ve 19,5: 9 en boy oranına sahip 6,5 inç Full HD+ IPS ekranla birlikte geliyor. Cihaz, 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro lens ve 5 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu ile donatılmış. Ön tarafta ise ekran deliğine yerleştirilmiş 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

LG Q61 tasarımı

12nm sürecinde üretilen, 2.3GHz hızında sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 yonga seti ile desteklenen LG Q61, 4GB RAM ve microSD kart yuvası kullanılarak 2TB'a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Gücünü 4.000mAh kapasiteli bir bataryadan alan cihaz, arka taraftaki kamera kurulumunun hemen altında bir parmak izi sensörüne ev sahipliği yapıyor.

Wi-Fi, LTE, Bluetooth 5.0, NFC, çift SIM ve USB Type-C portu gibi bağlantı özellikleri sunan LG Q61, aynı zamanda özel bir Google Asistan düğmesi barındırıyor. 7.1 kanal deneyimi için DTS: X 3D Surround Ses ile donatılan akıllı telefon, MIL-STD-810G askeri seviye dayanıklılık sertifikasına sahip. 164,5 x 77,5 x 8,4 mm boyutlarında ve 191 gram ağırlığında olan LG Q61, kutusundan Güney Koreli şirketin kendi özel kullanıcı arayüzü ile bezenmiş Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

LG Q61 fiyatı

Bütçe dostu bir cihaz olarak tanıtılan LG Q61’in 4GB RAM ve 64GB depolama varyantı için 369.600 won (300 dolar - 2.036 TL) fiyat etiketi belirlenmiş. Titanyum ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan akıllı telefon, 29 Mayıs'tan itibaren Güney Kore'de satışa sunulacak. Cihazın Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belli değil.

LG Q61 özellikleri