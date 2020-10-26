LG, yeni kablosuz kulaklığı TONE Free HBS-FN7'yi duyurdu. Aktif gürültü engelleme özelliği ve Meridian Audio isimli gelişmiş ses teknolojisine sahip olan kulaklık, ultraviyole ışıkla temizleme yapabilen kutusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Güney Koreli teknoloji şirketi LG, düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. "TONE Free HBS-FN7" olarak isimlendirilen kablosuz kulaklık, tasarımıyla oldukça geleneksel bir yapıda olsa da teknik özellikleriyle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

TONE Free HBS-FN7, gürültü yalıtımını sağlayabilmek adına patentli bir sistem olan Vortex Ribs isimli kulaklık uçlarına sahip. Ayrıca her kulaklık, sahip olduğu 3'er adet mikrofon ile gürültüyü engelliyor. Yani LG'nin yeni kablosuz kulaklığı, ses kalitesini daha da iyi bir hale getirmek için aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Karşınızda TONE Free HBS-FN7

LG'nin yeni kablosuz kulaklığı, Meridian Audio isimli gelişmiş ses teknolojisine sahip. Bu teknoloji, kullanıcıya daha gerçek ve saf ses kalitesi sunuyor. Ayrıca bir kullanıcı, LG TONE Free isimli uygulama aracılığıyla farklı ekolayzer tercihlerini belirleyebiliyorlar. LG tarafından yapılan açıklamalara göre kablosuz kulaklıklar, tam şarjla 7 saate kadar, şarj kutusuyla ise 21 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

LG TONE Free HBS-FN7'nin kutusu da dikkat çekici özelliklere sahip. Şirket, yeni kablosuz kulaklıklarını UVnano teknolojisine sahip olarak geliştirmiş. Bu teknoloji, E. coli ve S. aureus gibi oldukça tehlikeli bakterileri bile yüzde 99,9 oranında temizliyor. Bir kullanıcı, kulaklıklarını kutusuna koyduktan sonra çevreye salınan ultraviyole ışık, kulaklığın bakterilerden temizlenip hijyenik bir hal almasını sağlıyor.

LG tarafından yapılan açıklamalara göre yeni kablosuz kulaklıklar, an itibarıyla Güney Koreli teknoloji tutkunları tarafından satın alınabiliyor. Ayrıca şirket, bu kablosuz kulaklıkların ilerleyen aylarda da küresel pazarlarda satışa sunulacağını söylüyor. İki farklı renk seçeneğine sahip olan kablosuz kulaklığın fiyatı ise 194 dolar (yaklaşık 1,560 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.