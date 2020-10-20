HMD Global, Nokia markalı yeni kablosuz kulaküstü kulaklığı Essential'ı duyurdu. 40 saate kadar kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklık, gerekli durumlarda kablolu olarak da kullanılabiliyor. HMD Global'e göre Nokia Essential, kasım ayında dünya genelinde satın alınabilecek.

HMD Global, düzenlediği bir etkinlikte Nokia markalı yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Kulaküstü tasarıma sahip olan kablosuz kulaklık, ses kalitesi ve kullanım süresi gibi detaylarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

HMD Global tarafından yapılan açıklamalara göre, "Essential" olarak isimlendirilen kablosuz kulaklığın 40 milimetrelik dinamik ses sürücüleri bulunuyor. Bu da kullanıcılar için ciddi anlamda kalitesi ses sunulacağı anlamına geliyor. Ayrıca bir tüketici, bu kablosuz kulaküstü kulaklığı tam şarj sonrasında 40 saate kadar kullanabiliyor. Bununla da yetinmek istemeyen mühendisler, kulaklığa ekledikleri 3.5 mm AUX kablo girişi sayesinde, Essential'ın kablolu olarak kullanılmasına da imkan tanıyorlar.

Nokia Essential işte böyle görünüyor

Nokia Essential, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Bu sayede piyasadaki pek çok ürünle entegreli olarak kullanılabiliyor. Ayrıca bu kablosuz kulaküstü kulaklıkla Google Asistan ya da Siri gibi sesli asistanlar da kullanılabiliyor. Katlanabilir yapıda olan kablosuz kulaküstü kulaklığın sadece 197 gram ağırlığında olması, kullanıcılar için daha rahat kullanım imkanı sunuyor. Kablosuz kulaküstü kulaklığın dış yapısı ise alüminyumdan imal edilmiş.

HMD Global tarafından yapılan açıklamalara göre Nokia Essential, tek bir renk seçeneğinde satın alınabilecek. Üstelik şirkete göre bu kablosuz kulaküstü kulaklıklar, kasım ayı itibarıyla dünya genelinde satın alınabilecek. HMD Global, Nokia Essential'ın fiyatını ise 70 dolar (yaklaşık 550 TL + vergiler) olarak açıkladı.