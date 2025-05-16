Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

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''Bu içerik 16.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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MSI Vigor GK30, bir taşla iki kuş vurmanızı sağlayacak bir set. 3 parçalı yapıya sahip mekanik benzeri piston anahtarlı klavyeden ve 10 milyon tıklama ömrü ile 5000 DPI'a kadar ayara sahip olan mouse'dan oluşan bu set, %21 indirim fırsatı ve 2.199,00 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

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Sürüş esnasında şarjınız sık sık bitiyor ve aynı anda iki cihazı hızlı bir şekilde şarj etmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz ürün Ugreen Araç şarj cihazı. 40W gücüyle 30 dakikada hızlı şarj sağlayan cihaz, %21 indirimle 849,00 TL'ye düştü.

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32 inç ekran boyutu, 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan LG UltraGear monitör, Amazon'da 17.949,00 TL'ye satışta.

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9000 Pa yüksek emiş gücüne sahip el süpürgesi ile aracınızı, masanızı, klavyenizi ya da istediğiniz zemini süpürebilirsiniz. Şarjlı yapısı sayesinde sizi kabloyla uğraştırmayacak bu ürünü 499,99 TL'ye satın alabilirsiniz.

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4 portlu 33W güce sahip Mcdodo CH-2251 şarj aleti, dijital göstergesiyle dikkat çekiyor. Ürün, 620,36 TL fiyatıyla Günün Fırsatları arasında yerini alıyor.

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Geniş kullanım alanına sahip WellHise El Feneri, güçlü LED ışığı ve şarjı ile uzun süreli kullanımlara uygun. El fenerini satın almak isterseniz şimdi 297,72 TL.

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5000 mAh lityum pile ve 1.499,00 TL fiyata sahip olan Usams hava pompasının ayarlanan basınç seviyeleri sayesinde otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top vb. malzemeleri şişirebilirsiniz.

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42000 DPI mouse hassasiyeti, 49 gram ağırlığı ve uzun çalışma ömrü ile Günün Fırsatları arasında bulunan Asus mouse, 5.234,00 TL fiyatı ile listemizin son sırasında yerini alıyor.

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