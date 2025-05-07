Popüler iş platformu LinkedIn'e bir dizi yeni yapay zekâ özelliği daha geliyor ve artık iş bulma süreçleri çok daha kolay olacak.

LinkedIn, iş arayanların daha az ama daha etkili başvuru yapmalarını sağlayacak yeni yapay zekâ destekli özelliğini kullanıma sunuyor.

Platform, iş ilanlarını bulmayı çok daha akıllı hâle getiren geliştirilmiş bir arama deneyimi sunmaya başlıyor. Önceden büyük ölçüde anahtar kelime eşleşmesine dayanan arama motoru, artık doğal dili anlayabilen bir yapay zekâ sistemine evriliyor. Bu sayede kullanıcılar, klasik kalıplar yerine daha özgür ve doğal cümlelerle iş arayabilecek.

Artık iş ararken daha gündelik ifadeler kullanabileceksiniz

LinkedIn ürün müdürü Rohan Rajiv, eski sistemin kullanıcıları belirli kelimeler ve başlıklarla sınırladığını, yeni sistemin ise kullanıcının ne istediğini doğrudan anlayabildiğini söylüyor. Bu küçük gibi görünen değişiklik, aslında kullanıcıların çok daha özel ve detaylı aramalar yapmasına olanak tanıyacak.

Yani pratikte örneklendirmek gerekirse yeni sistem artık “ürün yöneticisi” gibi klasik unvanların yanı sıra “video oyun sektöründe iş geliştirme rolleri” gibi daha karmaşık sorguları da anlayacak. Yani bir iş aradığınızda kendinizi daha rahat ifade edebilecek ve daha etkili sonuçlara ulaşabileceksiniz.

LinkedIn ayrıca ilan sahiplerinin başvuruları aktif olarak inceleyip incelemediğini gösteren yeni bir şeffaflık katmanı da sunacak. Premium kullanıcılar için ise yapay zekâ destekli bir “iş koçluğu” hizmeti gelecek. Bu hizmet; mülakat soruları, sunum hazırlığı ve diğer görevlerde pratik yapma imkânı sağlayacak.

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