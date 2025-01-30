Microsoft, LinkedIn 2024 yılında finansal olarak nasıl performans gösterdiğini açıkladı. Şirketin genel kazancı açıklanmazken sadece Premium aboneliklerden 2 miylar dolardan fazla gelir elde ettiği ifade edildi.

Dünyanın en popüler iş bulma platformu olarak nitelendirebileceğimiz LinkedIn, gün geçtikçe daha da popülerleşiyordu. Microsoft, bünyesindeki platform, aynı zamanda çalışanlar için bir sosyal medya platformu olarak da göre görüyordu.

Şimdi ise LinkedIn’in finansal performansı hakkında açıklamalar geldi. Geçen yılın verilerini içeren açıklamalarda gelirlerin geçen yıla kıyasla %9 arttığı aktarıldı.

Premium aboneliklerinden gelen kazançlar 2 milyar doları aştı

Bunun dışında şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Premium aboneliklerden son 12 ay içinde 2 milyar doları aşkın kazanç elde edildi. LinkedIn Premium’un, görünürlüğünüzü artırmaktan size en uygun işleri bulmaya kadar birçok gelişmiş özellik sunan ücretli abonelik sistemi olduğunu belirtelim.

LinkedIn toplam kullanıcı sayısına dair de bilgiler var. Buna göre hem ücretli hem de ücretsizler dahil olmak üzere 1 milyardan fazla insan platformu kullanıyor.

Şirket, son 12 aydaki Premium kazancını paylaşsa da genel anlamda toplam ne kadar gelir elde ettiğini açıklamadı. Ancak geçen yıl Premium’dan gelen kazanç, şirketin genel kazancının %12,5’ini oluşturuyordu. Yani daha çok fazla gelir getiren bölümleri var. Tahminler, şirketin geçen yıl 16,2 milyar dolar civarında kazanmış olabileceği yönünde.