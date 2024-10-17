Yapılan yeni bir araştırma, lisedeki IQ'nuzun hayatınızın ilerleyen dönemlerinde tükettiğiniz alkol miktarını etkilediğini iddia ediyor.

Yeni bir araştırmaya göre bir gencin lisedeki IQ seviyesi, hayatının ilerleyen dönemlerindeki alkol tüketim miktarını belirliyor olabilir. Yapılan bu yeni araştırma, lisenin ilk yılında daha yüksek IQ puanına sahip bireylerin, yetişkinlik döneminde daha fazla alkol tüketme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Yine de bilim insanları bu ilişkiyi tam olarak neden-sonuç ilişkisiyle açıklayabilmiş değil.

Araştırmaya Wisconsin eyaletindeki bir liseden 1957 yılında mezun olan 6.300 kişi katıldı. Katılımcılar mezun olmalarının üzerinden tam 48 yıl sonra, son bir ayda kaç adet alkollü içecek tükettiklerini bildirdiler. Kadınlar için ılımlı içicilik ayda 1-29 alkollü içecek, erkekler için ise 1-59 alkollü içecek olarak kabul edildi. Bu miktarın üzerindeki tüketim bağımlılık olarak değerlendirildi.

IQ puanındaki her %1,6 artış, bağımlılığı da artırıyor

Araştırmacılar IQ puanındaki her bir puanlık artışın, içmeyenlere kıyasla orta ya da ağır düzeyde bağımlı olma oranını %1,6 oranında artırdığını tespit ettiler ancak ilginç bir şekilde daha yüksek IQ puanına sahip bireyler bağımlı olma konusunda daha az eğilimliydi.

Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nden Dr. Sherwood Brown, IQ puanlarının tek başına kişinin gelecekteki alkol alışkanlıklarını belirlemediğini ancak sosyal faktörlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Özellikle hane halkı geliri, IQ ile alkol tüketimi arasındaki ilişkiye kısmen aracılık ediyor ancak eğitim seviyesi bu etkiyi göstermiyor.

Araştırmacılar şu aşamada daha yüksek IQ seviyesine sahip olmanın daha yüksek gelirle ilişkili olduğunu ve bu durumun alkol tüketimi sıklığını artırabileceğini öne sürüyor olsalar da bu bulguların daha geniş bir demografiye genellenemeyebileceğinin de altını çiziyorlar.

Araştırmanın orijinal metni Alcohol and Alcoholism dergisinde yayınlanmıştır.