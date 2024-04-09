Logitech, minimal boyutlu yeni kablosuz klavyesi "G Pro X 60 Lightspeed"i duyurdu. Etkileyici özelliklerle donatılan klavyenin fiyatı, Türkiye pazarı için oldukça yüksek.

Logitech, bugün düzenlediği bir etkinlikte Logitech G Pro X 60 Lightspeed ismini verdiği yeni kablosuz klavyesini duyurdu. Oyuncular için tasarlanan bu kablosuz klavye, küçük yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Logitech G Pro X 60 Lightspeed, sadece temel harflere ev sahipliği yapan, küçük bir model. Bu bağlamda; bu klavyede numlock kısmı bulunmuyor. Ayrıca oyuncu odaklı diğer klavyelerde olduğu gibi mekanik bir yapıya da sahip değil. Ancak RGB aydınlatma, Logitech G Pro X 60 Lightspeed'in dikkat çeken özellikleri arasında yer alacak.

Karşınızda Logitech G Pro X 60 Lightspeed

Logitech G Pro X 60 Lightspeed küçük olsa da işlevselliği açısından tüm ihtiyaçları karşılayacak türden. Zira bu klavye, G Hub uygulaması aracılığıyla makro atamalar yapmaya izin veriyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden klavyenin RGB aydınlatmasını da diledikleri gibi özelleştirebilecekler. Bu kablosuz klavyenin tam şarjla yaklaşık 65 saat kullanım imkânı sunduğunu da belirtelim.

Siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacak Logitech G Pro X 60 Lightspeed'in fiyatı, 179 dolar olarak açıklandı. Klavyenin Türkiye pazarına sunulup sunulmayacağı şimdilik bilinmiyor.