LoL’de Brand CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

League of Legends’ın ateşli abisi Brand, orta koridoru ve ağırlıklı olarak alt koridoru ateşe vererek karşımıza çıkıyor. Bu ateşi kimi zaman dost ateşi olsa da kimi zaman düşmanları kavuruyor.

Oyunun ateşli büyücülerinden biri olan Brand, temelinde orta koridor karakteri olsa da uzun bir süredir kendi yerini alt koridorda destek rolü olarak benimsiyor. Tabii ki destek rolü tamamen laf üzerinde. Destek olarak görevini yapıyor olsa da vurduğu hasar erken safhada çok rahatsız edici olabiliyor.

Kitle kontrol yeteneği ve özellikle anlık hasarın yanına zamanla hasar vuran yetenekleri de birleşince, Brand’in erken safhanın en sinir bozucu karakterlerinden biri haline gelmesi çok uzun sürmüyor. Gelin Brand CT'lerine, sahip olduğu yeteneklere, güçlü ve zayıf özelliklerine birlikte bakalım.

Brand CT’leri: Brand’e karşı güçlü olan karakterler

Taric

Sona

Soraka

Rakan

Vel’Koz

Karakterin temel işlevi hasar vermek olduğu için, asıl amacı takım arkadaşını korumaya yönelik olan destek karakterleri Brand’i etkisiz eleman olarak bırakabiliyor. Verdiği hasarın iyileşmesi, sersemletme, susturma tarzındaki Brand’i olumsuz etkileyebilen destek karakterleri, karakterimizin alt koridordaki tahtını sallayabiliyor.

Yaşayan ateş Brand’in tüm yetenekleri:

Pasif / Alev: Brand’in yetenekleri, hedeflerinin alev alarak 4 saniye boyunca hasar almalarını sağlar. Bu etki 3 defaya kadar birikebilir. Brand alev almış bir rakibi katlederse mana geri kazanır. Alev, herhangi bir şampiyon ya da büyük canavar üzerinde azami yüke ulaştığında kararsız hale gelir ve 2 saniye sonra yetenek etkileri uygulayıp kurbanının etrafındaki devasa bir alana hasar vererek patlar.

Brand’in yetenekleri, hedeflerinin alev alarak 4 saniye boyunca hasar almalarını sağlar. Bu etki 3 defaya kadar birikebilir. Brand alev almış bir rakibi katlederse mana geri kazanır. Alev, herhangi bir şampiyon ya da büyük canavar üzerinde azami yüke ulaştığında kararsız hale gelir ve 2 saniye sonra yetenek etkileri uygulayıp kurbanının etrafındaki devasa bir alana hasar vererek patlar. Q / Ateş Topu: Brand, büyü hasarı veren bir ateş topu fırlatır. Hedef önceden alev almışsa, Ateş Topu hedefi 1,5 saniyeliğine sersemletir.

Brand, büyü hasarı veren bir ateş topu fırlatır. Hedef önceden alev almışsa, Ateş Topu hedefi 1,5 saniyeliğine sersemletir. W / Alev Sütunu: Brand kısa bir gecikmenin ardından hedef bölgede bir Alev Sütunu oluşturarak bölgedeki rakip birimlere büyü hasarı verir. Önceden alev almış birimler %25 ek hasar alır.

Brand kısa bir gecikmenin ardından hedef bölgede bir Alev Sütunu oluşturarak bölgedeki rakip birimlere büyü hasarı verir. Önceden alev almış birimler %25 ek hasar alır. E / Brand’in hedefine gönderdiği güçlü patlama yakınındaki rakiplere yayılarak büyü hasarı verir. Hedef alev almışsa, Yangın’ın yayılması iki katına çıkar.

R / Volkan: Brand’in ortaya çıkardığı yıkıcı ateş seli, Brand veya yakınındaki rakiplerden en fazla 5 defa sekerek her sekmesinde rakiplere büyü hasarı verir. Sekmeler şampiyonların üstündeki Alev etkisini azami yüke ulaştırmaya öncelik verir. Hedefler önceden alev almışsa, Volkan onları kısa süreliğine yavaşlatır.

İntikam Ateşi Brand’in güçlü ve zayıf özellikleri:

Brand'in güçlü özellikleri:

Erken safhada baskın bir role sahip olması

Yetenekleri ile çok rahat alan kontrolü yapabilmesi

Anlık hasarının yanı sıra zamanla hasar vuran özelliklere de sahip olması

Brand, alt koridorda da orta koridorda da, baskın olmayı başarabilen bir karakter. Yeteneklerinin menzillerinin geniş olması ve pasif özelliklerinden gelen ekstra hasarlar sayesinde, alan kontrolünü de birçok karakter kıyasla daha rahat yapabiliyor. Özellikle alt koridor da nitekim kırılgan olan saldırı gücü taşıyıcılarına karşı zor zamanlar yaşatabiliyor.

Brand'in zayıf özellikleri:

Birçok büyücü gibi mana konusunda erken safhada sorunlar yaşaması

Baskın bir oynanış sergileyecek potansiyele sahip olmasına rağmen hareketlilik açısından sıkıntı yaşadığı için baskınlara açık olması

Kitle kontrolünü etkili kullanabilmek için, yeteneklerini etkili bir şekilde tutturması gerekiyor. Bu da en ufak bir kaçamakta komboyu bozabiliyor

Brand, birçok büyücü gibi mana konusunda erken safhalarda sıkıntı yaşayan karakterlerden bir tanesi. Baskın oynama potansiyeline karşın, hareketlilik karakterin zayıf olduğu bir konu için baskın konusunda oldukça açık bir pozisyonda oluyor. Bunun yanı sıra karakterin herhangi bir yeteneğinden kaçınıldığı takdirde kombo bozulabileceği için kitle kontrol özelliğini %100 kullanamayabiliyor.

LoL’de Brand nasıl oynanır?

Koridor ittirme konusunda başarılı olduğu için Brand erken safhada güçlü olabiliyor. Bunun yanı sıra bunu yaparken savaşmanız gerekirse yeteneklerinizi düzgün sırayla kullanıp, rakibinizi sersemletme şansını kaçırmayın

Mana’nızı dikkatli kullanmanız oldukça önemli, erken safhada hasar vurmak veya koridor ittirmek uğruna tüm mananızı harcamanız çok erken safhada mana için geri dönmenize veya baskın yiyip ölmenize sebep olabilir

6. seviyeye ulaşıp ulti yeteneğinizi açıldıktan sonra gerçek eğlence başlıyor diyebiliriz. Özellikle alt koridordaysanız rakiplerinizi yanyana gördüğünüz an ulti yeteneğiniz ile yapacağınız bir kombonun sonucu rakip için çok ölümcül olabilir

Brand erken seviyede baskın oynama potansiyeline sahip karakterlerden bir tanesi. Özellikle alt koridorda oynuyorsanız yetenekleriniz ile alan kontrolünü sağlayıp oyunu rakiplerinizin üstüne taşıyabilirsiniz. Fakat bunları yaparken dikkatli olun, mananızı iyi kullanmanız da önem var. Hızlı bir şekilde mananızı bitirmenizin sonucu ölümcül olabilir.

Brand’e karşı nasıl oynanır, Brand nasıl yenilir?

Brand yeteneklerini kombolayabildiğinde oldukça tehlikeli bir karakter haline geliyor. Fakat yeteneklerinden kaçınmayı başarırsanız, kitle kontrolünü etkinleştirmeyi başaramayacağı için yaratacağı tehlike bir hayli azalıyor

Brand hareketlilik konusunda sıkıntı yaşayan bir karakter. Bu dezavantajını kendi avantajınıza çevirip baskınlar ile karakter koridordan düşürebilirsiniz

Brand’in yetenekleri rakipler yan yana durduğunda çok daha efektif ve tehlikeli oluyor. Bu yüzden Brand’e karşı oynadığınız koridorlarda takım arkadaşlarınızla çok iç içe oynamaktan kaçının

Brand yeteneklerini tutturabildiğinde oldukça tehlikeli bir karakter. Fakat yeteneklerinden kaçınabilirseniz kitle kontrolünden kurtulma şansını elde edebilirsiniz. Bu durumda yaratacağı tehlikeyi bir hayli azaltacaktır. Karakter hareketlilik konusunda da sıkıntı yaşayan karakterlerden bir tanesi olduğu için, en kötü ihtimalle ormancınızın baskınları aracılığıyla karakteri koridordan düşürebilirsiniz.