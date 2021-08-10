Netflix’in 6 sezonluk Lucifer efsanesi son buluyor. Bugün yayınlanan final sezonu fragmanı, son bölümlerde nelerle karşılaşabileceğimize kısaca göz atmamızı sağlıyor. Veda sezonunun çıkış tarihi ise 10 Eylül.

2016 yılında Netflix kullanıcılarıyla buluşan ‘Lucifer’, kısa sürede platformun en çok izlenen isimleri arasına girmişti. Şeytanın ta kendisinin cehennemden sıkılıp Los Angeles’ta emekli hayatına başlamasını konu alan dizi, izleyicisine şu ana kadar 5 sezon verdi. Gelmekte olan final sezonu için sıkı bir bekleyiş sürerken bugün, hayranları sabırsızlandıran bir paylaşım geldi.

Netflix, bu sene izleyiciye veda edecek Lucifer’ın final sezonu fragmanını YouTube kanalından yayınladı. Netflix Türkiye kanalından Türkçe versiyonu da paylaşılan fragman, son sezondan neler bekleyebileceğimizi ortaya koydu. Fragmandan çıkarabileceğimiz ana fikir ise şu oldu: Kötülüğün efendisi hak yolunu buldu.

Lucifer’ın final sezonunun bugün yayınlanan Türkçe altyazılı fragmanı:

5 yıldır platformun kullanıcıları tarafından zevkle izlenen Netflix dizisi Lucifer, son bir sezonla son bulmaya hazırlanıyor. Sezonun çıkışından 1 ay önce, bugün yayınlanan final fragmanına göre dizinin Şeytan’ı uslanmaya başlıyor. Şeytanlığı bırakıp tanrı olmaya karar veren Lucifer Morningstar, emekli olmaya geldiği dünyadan da emekli olarak yeni tahtına çıkmaya pek bir hevesli görünüyor. Tüm bu durum, fragmanda “tüm kötülükler bir gün son bulur” sözüyle ifade ediliyor.

Dizinin 6. sezonu, askiyon ve entrika dolu birçok olayı barındıracak gibi görünüyor. Lucifer’ın uslanma yolculuğunu haber eden fragmanın son kısmında ise merak uyandıran bir sahne bulunuyor. Video, Lucifer için oldukça riskli bir sonla bitiyor ve gerisini sezonun çıkışına bırakıyor. Lucifer’ın 6. sezonu 10 Eylül tarihinde yayınlanacak. Sadece Netflix’te izlenebilecek bölümler, dizinin bitmesini istemeyen hayranlara doyurucu bir son yaşatacak.