Volkswagen Group'a bağlı Fransa merkezli otomobil üreticisi Bugatti'nin yeni süper arabasının çıplak hali ortaya çıktı. Yeni görsel, aracın güç aktarım mekanizmasının ne kadar büyük olacağını da gösteriyor.

Lüks ve süper arabalar denildiğinde akla ilk gelen otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Fransa merkezli Bugatti'nin yeni süper arabasının çıplak hali gizemli bir şekilde ortaya çıktı. Görselde aracın görülebilir bir kasası bulunmazken aracın devasa güç aktarım mekanizmasının ne kadar yer kapladığı açıkça görülüyor.

Lüks otomobil üreticisi, yeni arabasıyla ilgili olarak aşağıdan da görebileceğiniz görsel haricinde herhangi bir bilgi paylaşmadı. Paylaşılan görsele eşlik eden tek metin ise "Peki ya..?" oldu. Üstelik bunun ne anlama geldiği de henüz bilinmiyor.

Bugatti'nin yeni süper arabasının çıplak hali ortaya çıktı

Bundan kısa bir süre önce, Bugatti'nin bu gizemli, yeni arabası gövdesiyle birlikte bir pistte ortaya çıkmıştı. Burun kısmı yere oldukça yakın olan araba, büyük akü delikleriyle ve tavan hava girişiyle birlikte oldukça sert bir görüntüye sahip. Ayrıca aracın bagaj bölgesinde kanatçıklar ve X şeklinde stop lambaları da bulunuyor.

Bu süper arabanın çıplak resminde aracın iç kısmına dair de fikir edinebiliyoruz. Sürücü, yarış türü bir koltuğa oturuyor ve bacakları kalçasının üstünde kalıyor. Tabii buradan da anlaşılabileceği üzere bu otomobilin kabin kısmı, diğer Bugatti otomobillerde olduğu gibi lüks olmayacak.

Şu an için otomobille ilgili ortaya çıkan bilgiler, bunun özel bir yarış aracı olacağını gösteriyor. Aracın, dört turbolu 8.0 litre W16'ya benzer bir motor ve 1.578 beygir gücü kullanması bekleniyor. Şirketin, bu yeni gizemli otomobilini 28 Ekim'de tanıtması bekleniyor. Ayrıca Volkswagen'den Rimac'a satılacağı yönünde söylentiler bulunan Bugatti'nin Volkswagen'e son hediyesi olabileceği de dile getiriliyor.