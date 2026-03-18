MacBook'ta Klavye Mouse Kullanma Devri Bitti: İşte Mac'leri Yapay Zekanın Kendisine Dönüştüren Uygulama

Meta tarafından satın alınan Manus’un yeni “Bilgisayarım” uygulaması, MacBook’ları doğrudan bir yapay zekâ ajanına çeviriyor. Dosyalarınıza erişebilen, uygulama açabilen ve hatta sizin yerinize işlem yapabilen bu sistem, yapay zekânın bilgisayarlardaki rolünü kökten değiştirebilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Yapay zekâ artık sadece sorulara cevap veren bir araç olmaktan çıkıyor. Manus’un tanıttığı yeni “Bilgisayarım” uygulamasıyla birlikte MacBook’unuz, sizin yerinize iş yapabilen aktif bir asistana dönüşüyor. Üstelik bu sistem bulutta değil, doğrudan cihazınızda çalışıyor.

Bu da demek oluyor ki yapay zekâ artık sadece komut verdiğiniz bir sistem değil; bilgisayarınızı bizzat kullanabilen bir “ajan”. Dosyaları düzenleyebiliyor, uygulama açabiliyor ve hatta karmaşık işlemleri sizin yerinize gerçekleştirebiliyor.

Yapay zekâ artık bilgisayarınızı gerçekten “kullanıyor”

Manus’un en dikkat çekici hamlesi, yapay zekâyı doğrudan Mac’in içine yerleştirmesi. Yani sistem, sizin dosyalarınıza erişmek için ekstra yükleme yapmanıza gerek kalmadan doğrudan masaüstünüzde çalışıyor.

Örneğin masaüstünüz dağınıksa, tek komutla tüm dosyalar klasörlere ayrılabiliyor. Belgeler yeniden adlandırılabiliyor ya da belirli kurallara göre otomatik düzenlenebiliyor. Daha da ilginci, terminal komutları çalıştırarak ileri seviye işlemleri bile yapabiliyor.

Marifeti sadece işlerinizi düzenlemek değil, yazılım bile geliştiriyor

Bu yapay zekâ yalnızca dosya düzenlemekle kalmıyor. Aynı zamanda sizin verdiğiniz komutlarla doğrudan uygulama geliştirebiliyor. Örneğin basit bir fikir veriyorsunuz, Manus bunu alıp çalışan bir uygulamaya dönüştürebiliyor.

Bu da özellikle geliştiriciler için ciddi bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Çünkü fikirden ürüne giden süreç artık çok daha kısa ve otomatik hale geliyor. Yapay zekâ burada sadece yardımcı değil, doğrudan üretici rolünde.

Öne çıkan özellikler

  • Yerel dosyalara doğrudan erişim
  • Otomatik dosya düzenleme ve yeniden adlandırma
  • Terminal komutları çalıştırabilme
  • Uygulama açma ve kontrol etme
  • Kod yazma ve uygulama geliştirme

Manus’un paylaştığı örnekler arasında; fotoğrafları otomatik klasörleme, faturaları düzenleme ve hatta gerçek zamanlı çeviri yapan uygulamalar geliştirme gibi dikkat çekici senaryolar bulunuyor.

Bu teknoloji devrim mi, yoksa risk mi?

Her ne kadar kulağa oldukça etkileyici gelse de, bu sistem bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Çünkü yapay zekânın bilgisayar üzerinde bu kadar geniş yetkilere sahip olması, güvenlik ve gizlilik konularını yeniden gündeme taşıyabilir.

Yine de açık olan bir şey var: Eğer bu teknoloji yaygınlaşırsa, bilgisayarlarımız artık sadece kullandığımız cihazlar değil, bizim yerimize çalışan dijital yardımcılar haline gelecek.

Apple MacBook

