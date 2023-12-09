En az ücretli olanlar kadar başarılı diyebileceğimiz bu uygulamalar, zaman tasarrufu açısından birçok noktada gerçekten hayat kurtarıcı olabilir.

İster sıradan bir kullanıcı olun ister profesyonel bir yazılımcı olun; her kesime hitap eden ve MacBook kullanıcılarının eli kolu olacak bu uygulamaların, macOS gibi bir ekosistemde sundukları özelliklere karşın ücretsiz olduğuna çok şaşıracaksınız.

Listemizdeki uygulamalar çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen, bilenin ise bir süre kullandıktan sonra gelecekte ücretli dahi olsa asla vazgeçemeyeceği; tabiri caizse keşfedilmeyi bekleyen birer hazine niteliğindeler. Bu uygulamalar hâlâ ücretsizken mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

Bir tarayıcı için beklediğinizden çok daha fazlasını sunan Orion Browser:

Sıradan tarayıcıların yüksek RAM tüketiminden ve düşük güvenlik seviyelerinden sıkıldıysanız, Orion Browser'ı denemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Kendisini dünyanın en güvenli tarayıcısı olarak tanımlayan Orion Browser, kullanıcıları web sayfalarındaki izleyicilerden ve dolandırıcılardan koruyor.

Herhangi bir tarayıcı kullanırken, genellikle o tarayıcıya ait olan eklentileri tarayıcının eklenti mağazasından indirmeniz gerekir. Durum bu tarayıcımızda biraz daha farklı. Şöyle ki; Orion Browser, tüm tarayıcıların eklentilerini kurabilmemize olanak sağlıyor. Orion Browser, arayüz bakımından Safari'ye çok benzediği için tarayıcıyı kullandığınız takdirde yabancılık çekmeyeceğinizi düşünüyoruz.

• App Store: Orion Browser

• İnternet Adresi: Orion Browser

MacBook cihazınızın pil ömrünü ve daha birçok özelliğini kontrol edebileceğiniz CoconutBattery:

CoconutBattery, MacBook cihazınız hakkında oldukça detaylı bilgiler veren ücretsiz bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamada MacBook’unuzun ne zaman üretildiğini, cihazı kaç kere şarj ettiğinizi (pil döngüsü), batarya sağlığınızın durumunu, cihazın batarya sıcaklığını ve kaç watt gücünde enerji tükettiğini görebilirsiniz.

Ek olarak; bu uygulama açıkken cihazınıza iPhone veya iPad gibi bir Apple cihaz bağlarsanız, bu cihazlarınız için de yukarıda saydığımız bilgileri görebilirsiniz.

• İnternet Adresi: CoconutBattery

Uygulamalar ve sekmeler arasında kaybolmaya son! Karşınızda Later:

Dizüstü bilgisayarlarda zaman zaman çok fazla uygulamayı aynı anda kullanarak karmaşaya sebep olabiliyoruz. Bu karmaşanın içindeyken, aniden daralıp gerekli gereksiz tüm uygulamaları kapatmaktan kendinizi alıkoyamıyor musunuz? Later uygulaması sayesinde artık bu uygulamaları kalıcı olarak kapatmanıza gerek kalmıyor.

Ekranınızda açık olan tüm uygulamaları Later’ı kullanarak “Bu pencereleri daha sonrası için kaydet” butonunu kullanarak kapatabilir, aynı uygulamalara aynı karmaşık düzende tekrar erişmek isterseniz “Oturumu geri yükle” özelliğini kullanabilirsiniz. Böylelikle hem tüm uygulamalardan istediğiniz zaman kurtulabilir hem de onları istediğiniz zaman çağırıp, işinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Belgeleriniz, linkleriniz ve daha fazlasını bulut hizmetinde ücretsiz olarak barındıran uygulama: Dropover

Görselleri, dosyaları veya herhangi bir belgeyi sürekli farklı klasörlere taşımaktan yorulduysanız Dropover tam istediğiniz gibi bir uygulama olabilir. Dilediğiniz herhangi bir belgeyi bir klasörden veya masaüstünden tutup farenizi salladığınızda açılan küçük kutu içinde belgenizi istediğiniz kadar burada muhafaza edebiliyorsunuz. Dropover, yalnızca bilgisayarınızdaki belgeleri barındırmak için değil, aynı zamanda bu kutucuğun içinde yazı veya link tutmanıza da olanak sağlıyor.

Bilgisayar ortamındaki hemen hemen her türlü içeriği barındırdığınız bu küçük kutucuk, aynı zamanda ücretsiz bir cloud (bulut) hizmeti de sağlıyor. Şöyle ki; belgelerinizi veya önemli notlarınızı, herkesin erişebileceği ancak yalnızca sizin oluşturacağınız bağlantı ve şifre ile Dropover’ın bulut hizmetine yükleyebiliyorsunuz. Buluta yüklediğiniz içerikleriniz, siz silene kadar aylarca Dropover bulut sisteminde ücretsiz şekilde saklanıyor.

• App Store: Dropover

• İnternet Adresi: Dropover

Ekran görüntüsü aldığınız anda hemen düzenleme yapabildiğiniz uygulama: Shottr

MacBook’larda ekran görüntüsü almak, Windows bilgisayarlara göre her zaman daha uğraştırıcı olmuştur. Windows’ta tek bir tuş ile ekran görüntüsü alırken, macOS’ta aynı anda 3 hatta bazen 4 tuşa basmanız gerekiyor. Shottr, bu durumu hem biraz daha kolaylaştırmak için hem de ekran görüntüsü aldıktan sonra daha fazla düzenleme yapabilmenize olanak sağlıyor.

Shottr ile ekran görüntüsü aldığımız görselin içinde bulunan bir yazıyı, ikonu veya herhangi bir şeyi silebilir; "blur" efektiyle seçtiğiniz alanı bulanıklaştırabilirsiniz. Shottr, bir ekran görüntüsünden silmiş olduğunuz bir öğenin arka planı, silindiği belli olmayacak şekilde görselin arka planındaki renge ve düzene uygun olacak şekilde yapay zekâ sayesinde düzenliyor.

• İnternet Adresi: Shottr

Fotoğraflarınızın görüntü kalitesini bozmadan boyutunu küçültmenizi sağlayan ImageOptim:

Cep telefonların kameraları çok geliştiği için bazen fotoğraflarımızın boyutu çok yüksek olabiliyor. Bir web sitesine görsel yüklemeye çalıştığımızda da boyutu yüksek olduğu için sitenin boyut limitine takılıyoruz ve görseli yükleyemiyoruz.

ImageOptim sayesinde, bir görselin boyutunu küçültme gibi basit bir işlem için artık kompleks yapıda programlara veya Google’a “resim boyutu küçültme” araması yapmanıza gerek kalmıyor. ImageOptim, JPEG, PNG ve GIF uzantılı görsellerde, görüntü kalitesini %40 ile %99 arasında bir seviyeye düşürmenizi sağlıyor; böylelikle görsellerinizin hem kalitesinde bir bozulma olmuyor hem de görselin boyutu ciddi ölçüde düşüyor.

• İnternet Adresi: ImageOptim

Her uygulama için özel olarak varsayılan tarayıcı belirlemenize olanak sağlayan Velja:

Velja, bir tarayıcıya benzeyen ama tarayıcı olmayan; web sayfalarının hangi tarayıcıda veya hangi uygulama üzerinde çalışacağını seçmenizi sağlayan, çoklu işlemler için programlanmış harika bir uygulama olarak karşımızda. Velja'da her web sitesi için ayrı ayrı uygulama tanımlamaları yaparak belirli sayfaların hangi tarayıcıda açılmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz.

Örnek vermek gerekirse; herhangi bir YouTube linkine tıkladığınız takdirde, kullandığınız tarayıcı ne olursa olsun; Velja, YouTube'u Safari tarayıcısında açacaktır. Velja'yı özetlemek gerekirse, her web sayfası için özel bir varsayılan tarayıcı tanımlayabiliyorsunuz.

App Store: Velja

• İnternet Adresi: Velja

MacBook'unuzdaki üst çubuğu daha verimli kullanmanızı sağlayacak uygulama: Hidden Bar

Windows bilgisayarlardan alışık olduğumuz, ekranın sağ alt kısmında bulunan küçük ikonların; arka planda açık olan uygulamaların ve bazı servisleri temsil ettiği bu küçük ama çok işe yarayan mini ikonlar, MacBook’larda büyük karmaşaya sebep olabiliyor. Bu karmaşayı önlemeyi hedefleyen ve listemizdeki diğer uygulamalar gibi tamamen ücretsiz olan Hidden Bar uygulaması sayesinde, üst çubukta yer alan açık uygulama ikonlarını istediğimiz gibi konumlandırabiliyoruz.

Aynı anda 10-20 tane uygulamanın çalıştığını ve her uygulamanın yukarıda birer ikon olarak göründüğü durumlarda, Hidden Bar; “ | “ simgesinin solunda kalan tüm uygulama ikonlarını gizliyor, sağında kalanları ise üst çubuğa sabitliyor. Belirtmekte fayda var; sadece ikonları değil, “ | “ simgesini de farklı noktalara konumlandırabiliyoruz ancak konumlandırdığımız noktanın solundaki ikonlar, “<“ simgesine tıklayana kadar gizli kalmaya devam ediyor; sağındaki ikonlar ise Hidden Bar küçültülse dâhi sabit şekilde görünmeye devam ediyor.

App Store: Hidden Bar

• İnternet Adresi: Hidden Bar

App Store'da yer alan ve büyük çoğunluğu ücretli olan yardımcı uygulamaların, listemizde de yer verdiğimiz gibi ücretsiz muadilleri mevcut. Bazıları App Store'da yer alırken, bir kısmı ise kendi yapımcısının web sitesi üzerinden indirilebilen bu ücretsiz uygulamalara; içeriğimizde her uygulama için eklediğimiz bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer "bu uygulama da listede olmalıydı." dediğiniz az bilinen ve ücretsiz macOS uygulamaları varsa, bunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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