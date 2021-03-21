2005 yılından bu yana her yıl düzenlenen Makinistanbul, 23 Mart Salı günü dolu bir etkinlik takvimiyle birlikte başlıyor. 25 Mart'ta sona erecek etkinlikte büyük şirketlerin büyük isimleriyle sohbet şansı bulabilecek, kariyeriniz için önemli bilgiler elde edebileceksiniz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Proje Geliştirme ve İşbirliği Kulübü (EPGİK) tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Makinistanbul etkinliğini bu yılki ayağı 23 Mart Salı günü başlıyor. Bu yıl 16.'sı düzenlenecek etkinlik kapsamında birçok büyük şirketten önemli isimler katılımcılarla deneyimlerini paylaşacak.

Bu yıl çevrimiçi düzenlenecek etkinlikte sektörün trend konularının konuşulacağı paneller, stajlarla ilgili en doğru bilgileri alabileceğiniz insan kaynakları oturumları, kendinizi deneme ve ufkunuzu açma şansı bulacağınız case study'ler, samimi ve son derece interaktif Tea&Talk'lar ve iş hayatına atılmadan önce mülakat deneyimi yaşamanıza imkân verecek mülakat simülasyonları yer alacak.

Üç gün sürecek dolu etkinlik:

Makinistanbul etkinliği, tüm bunların yanı sıra birbirinden güzel çekilişlerle de katılımcılarını mutlu edecek. 23 Mart'ta başlayacak etkinlik, 25 Mart'ta sona erecek. Etkinlikteki yerinizi almak için bu bağlantıya tıklayarak genel kayıt formunu doldurmanız gerekiyor. Bu yıl etkinlikte yer alacak şirketlerden bazıları şu şekilde:

Anadolu Isuzu

Oyak Renault

Turkish Technic

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.

VESTEL

Doğuş Otomotiv

FNSS

NLSS Mühendislik

Şişecam

KORDSA

Etkinlikteki Tea&Talk, mülakat simülasyonları ve case study etkinliklerine katılabilmek için genel kayıt formunun yanı sıra özel formları doldurmanız gerekiyor. Etkinliklerin listesi ve bu etkinliklerde yer alacak şirketlere göz atmak için bu bağlantıya tıklayarak kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için de bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.